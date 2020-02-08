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فرنسا تقرر إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

السبت، 08 فبراير 2020 05:46 م
فرنسا تقرر إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
باريس (رويترز)

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قال مسؤول محلى بقطاع الصحة، إن السلطات قررت إغلاق مدرستين قرب منتجع فرنسى للتزلج هذا الأسبوع بعد اكتشاف إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا الجديد، وذلك لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم، ويجرى حاليا فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الخمسة.

 

وقال مسؤول الصحة بالمنطقة جان إيف جرال فى مؤتمر صحفى أذاعه التلفزيون إن المجموعة ضمت طفلا يبلغ من العمر تسعة أعوام أمضى بعض الوقت فى مدرسة بقرية كونتامين التى كان يقيم فيها وفى مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا فى اللغة الفرنسية.

 

وأوضح أن المجموعة كان بها ثلاثة أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس. ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام قد أصيب بالفيروس.

 

 


فرنسا

أخبار فرنسا

إغلاق مدرستين

منتجع تزلج

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