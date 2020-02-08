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"غرفة القاهرة ": بحث تأثيرات " كورونا" على شحنات الأجهزة الواردة من الصين

السبت، 08 فبراير 2020 10:01 م
"غرفة القاهرة ": بحث تأثيرات " كورونا" على شحنات الأجهزة الواردة من الصين هواتف محمولة - ارشيفية
كتبت هبة السيد

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أكد كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ، رئيس  شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجية بالغرفة ، أن الشعبه تبحث مدى تأثر سوق تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات  المصرى، خاصه قطاعات الهواتف الذكية و أجهزه الحاسب الالى  بدرجة كبيرة، بسبب أزمة فيروس "كورونا" الذى يجتاح مدينة ووهان الصينية  و الذى أدى الى إغلاق عدد كبير من مصانع الالكترونيات لتدخل البلاد فى عطله تمتد  حتى 10 فبراير منعا لتفاقم الأوضاع و انتشار العدوى .

و أشار غنيم ، الى أن الشركات و الموزعين للهواتف الذكيه تحتفظ عادة بمخزون احتياطى، قبل إجازة رأس السنة الصينية، لعلمهم المسبق أنها أكبر مدة اجازات بالصين، إلا أنه ذكر أن توقف الشحن  سيؤثر على السوق بدرجه او بأخرى لأننا نعتمد بدرجه كبيره على استيراد الأجهزة الإلكترونية.

و أضاف غنيم ، الى أنه حال استمرار أزمة فيروس "كورونا" حتى إنتهاء العطلة المقررة فى 10 فبراير، فإن ذلك من شانه تعقيد الأمر وحدوث أزمة لذا فإن الشعبة تجرى العديد من الإجتماعات و المناقشات لمواجهة تأثيرات هذا الأمر لإيجاد خطط بديلة.

من جهة أخرى أشاد كريم غنيم ، بموقف الكوادر الصينية العاملة فى السوق المصرى التى عادت لعملها بعد قضاء اجازتهم فى الصين و التى اختار الكثير منها العزله الجبريه لفتره الحجر الصحى بإرادتهم الشخصيه دون اجبار حتى يتم التأكد من عدم حمله للفيروس و تعريض الأخرين للخطر و هو موقف أخلاقى يحسب لهم لتحملهم المسؤولية المجتمعية.


هواتف ذكية

فيروس كورونا

الحاسب الالى

مصانع الالكترونيات

الصين

شحنات الاجهزة الذكية

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