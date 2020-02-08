غدا.. طلاب الثانوية العامة يبدأون كتابة الاستمارة الورقية

كتب محمود طه حسين

يبدأ طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، كتابة وتحرير الاستمارة الورقية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، فى المدارس بمعرفة شئون الطلبة بعد مراجعة بيانات الطالب بشكل دقيق، حيث يقوم الطالب بتحرير الاستمارة الورقية من خلال بياناته التى قام بتسجيلها فى الاستمارة الالكترونية التى تم تحريرها إلكترونيا على موقع الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يصطحب الطالب نسخة من الاستمارة الالكترونية أثناء كتابة الاستمارة الورقية فى المدرسة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت من طلاب الثانوية العامة سرعة انتهاء تسجيل الاستمارة الالكترونية على موقع الوزارة، تمهيدا لتسجيل وكتابة الاستمارة الورقية غدا ، موضحة أن الاستمارات تحتاج إلى وقت كبير لمراجعتها قبل إرسالها للجان النظام والمراقبة.

كانت الوزارة، أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة الربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012، 2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدما لامتحان الصف الثالث الثانوى، ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم القتدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم.