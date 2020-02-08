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علامات بتحذرك من النوبة القلبية.. خلى بالك منها

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 م
علامات بتحذرك من النوبة القلبية.. خلى بالك منها نوبة قلبية - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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كبير فى السن أو شاب صغير النوبات القلبية لا تستثنى أحدا، ففى الفترة الأخيرة انتشرت حالات الوفاة بالنوبات القلبية خصوصا بين الشباب، وقد يكون ذلك لوجود خلل ومشاكل قلبية وقد يكون فجأة ودون أي مقدمات نتيجة الضغط العصبى والتوتر المستمر، وحسب ما ذكره موقع today فإن هناك علامات تحذيرية إذا ظهرت عليك تدل على إصابتك بالنوبة القلبية وهى:

علامات تحذيرية تدل على إصابتك بالنوبة القلبية:

1: ألم  شديد ومفاجئ فى الصدر، من أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بنوبات قلبية.

2: تعب شديد ومفاجئ عند بذل أى مجهود، فيدل ذلك على الإصابة بمشاكل قلبية.

3: الشعور بالدوخة والدوار الشديد، من العلامات التي تدل على إصابتك بالنوبة القلبية.

4: تغيرات ملحوظة فى قدرتك على ممارسة التمارين الرياضية.

5: صعوبة شديدة وضيق في التنفس، علامة على إصابتك بالنوبة القلبية ومشاكل في القلب عموما.

6: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية وهى:

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية:

1: التدخين من أبرز الأسباب التي تعرضك للنوبات القلبية، فينصح دائما بتجنب التدخين للحفاظ على صحة القلب والرئتين.

2: ارتفاع ضغط الدم يؤثر على صحة القلب ويسبب النوبة القلبية، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بضبط ضغط الدم وتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة.

3: ينصح بإنقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة فهى من الأسباب التي تعرضك للنوبات القلبية.

4: مرضى السكر أكثر عرضة لمشاكل القلب، لذلك ينصح بالمتابعة الجيدة وقياس نسبة السكر باستمرار مع تناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة.

5: الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وعند ظهور علامات النوبة القلبية ينصح بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات وإنقاذ الحالة قبل حدوث أي مضاعفات تؤثر على صحة الجسم.


نوبة قلبية

القلب

التهاب المفاصل

اسباب النوبة القلبية

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