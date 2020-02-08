عضو بغرفة القاهرة: 85% من الصناعة المصرية تعتمد على مدخلات إنتاج صينية

كتبت سماح لبيب

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم الواردات السنوية من الصين تقدر بنحو 16 مليار دولار فى مختلف السلع تامة الصنع أو من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن 85% من الصناعة المصرية تعتمد فى مدخلات إنتاجها والمواد الخام من الصين.

وأضاف "شيحة"، لـ"اليوم السابع"، أن أكثر القطاعات التى ستتأثر فى مصر فى حالة استمرار أزمة توقف المصانع فى الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا، هى الصناعات الإلكترونية من الأجهزة المختلفة حيث نستورد 100% من هذه الصناعة من الصين على خلاف صناعات أخرى تحصل على نسبة من صناعتها من مدخلات إنتاج صينية والباقى محلية الصنع.

وتابع شيحة، أن القطاعات التى ستتأثر بنسب متفاوتة هى الملابس الجاهزة، الأحذية، الأقمشة، الإكسسوارات، السيارات؛ حيث أن هناك الكثير من أنواع السيارات ذات الماركات المعروفة التى تعتمد فى مدخلات إنتاجها على الصين، كما أشار إلى أن عطلة رأس السنة الصينية خلال الفترة الحالية ساهمت فى الحد من الأزمة ومنع التوسع فى انتشار الفيروس بسبب التجمعات.

واستكمل أن قطاع المواد الغذائية فى مصر لن يتأثر بأزمة الصين، حيث أن نسبة المواد الغذائية المستوردة من الصين قليلة جداً، وتعتمد مصر فى هذا القطاع على الدول الأوروبية، البرازيل، أوكرانيا وغيرها من الدول التى تمد مصر بالكثير من السلع الغذائية.

وذكر أنه من المبشر إعلان الصين وتايلاند التوصل إلى مضاد للفيروس بالإضافة إلى خروج عدد من المصابين الصينين من المستشفيات بعد شفاءهم من كورونا المميت ووصولوا إلى نحو 600 مصاب.