سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

والإلكترونيات أكثر المتضررين..

عضو بغرفة القاهرة: 85% من الصناعة المصرية تعتمد على مدخلات إنتاج صينية

السبت، 08 فبراير 2020 03:00 ص
عضو بغرفة القاهرة: 85% من الصناعة المصرية تعتمد على مدخلات إنتاج صينية أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم الواردات السنوية من الصين تقدر بنحو 16 مليار دولار فى مختلف السلع تامة الصنع أو من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن 85% من الصناعة المصرية تعتمد فى مدخلات إنتاجها والمواد الخام من الصين.
 
 
وأضاف "شيحة"، لـ"اليوم السابع"، أن أكثر القطاعات التى ستتأثر فى مصر فى حالة استمرار أزمة توقف المصانع فى الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا، هى الصناعات الإلكترونية من الأجهزة المختلفة حيث نستورد 100% من هذه الصناعة من الصين على خلاف صناعات أخرى تحصل على نسبة من صناعتها من مدخلات إنتاج صينية والباقى محلية الصنع.
 
وتابع شيحة، أن القطاعات التى ستتأثر بنسب متفاوتة هى الملابس الجاهزة، الأحذية، الأقمشة، الإكسسوارات، السيارات؛ حيث أن هناك الكثير من أنواع السيارات ذات الماركات المعروفة التى تعتمد فى مدخلات إنتاجها على الصين، كما أشار إلى أن عطلة رأس السنة الصينية خلال الفترة الحالية ساهمت فى الحد من الأزمة ومنع التوسع فى انتشار الفيروس بسبب التجمعات. 
 
واستكمل أن قطاع المواد الغذائية فى مصر لن يتأثر بأزمة الصين، حيث أن نسبة المواد الغذائية المستوردة من الصين قليلة جداً، وتعتمد مصر فى هذا القطاع على الدول الأوروبية، البرازيل، أوكرانيا وغيرها من الدول التى تمد مصر بالكثير من السلع الغذائية.
 
وذكر أنه من المبشر إعلان الصين وتايلاند التوصل إلى مضاد للفيروس  بالإضافة إلى خروج عدد من المصابين الصينين من المستشفيات بعد شفاءهم من كورونا المميت ووصولوا إلى نحو 600 مصاب.
 
 

أخبار الاقتصاد

كورونا

الصين

السلع الالكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة