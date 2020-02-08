سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 27 درجة مئوية

السبت، 08 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 27 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وتوقعات بسقوط امطار على معظم الانحاء.

 

السعودية 25 درجة مئوية

 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

 

 

الامارات  18 درجة مئوية

 

يستمر الطقس السبت رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، يصبح صحواً ومغبر وغائم جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

 

الكويت ..درجة الحرارة  27 °ﻡ

نهارًا دافئ والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

 


طقس

الخليج

الامارات

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

تفاصيل الخطوات التنفيذية للحكومة فى مشروع "2 كفاية"

تفاصيل الخطوات التنفيذية للحكومة فى مشروع "2 كفاية"

التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة