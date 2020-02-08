سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 7 طرب حشيش بحوزة شخصين فى أسيوط

السبت، 08 فبراير 2020 05:31 م
ضبط 7 طرب حشيش بحوزة شخصين فى أسيوط حبس - أرشيفية
أسيوط - وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار خطة المديرية التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على جميع ربوع المحافظة، ومراكزها من خلال مكافحة الجرائم بشتى صورها خاصة ضبط المواد المخدرة، والمتاجرين فيها، ومن خلال التطبيق الجيد لهذه الخطة من ضبط شخصين يستقلان سيارة نقل، وبحوزتهما 7 طرب حشيش تزن نحو 2 كيلو، ومبلغ مالى وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطار من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث أبنوب عقب تقنيين الإجراءات من ضبط كلاً من "م.ع.أ"، مزارع، ومقيم بقرية بنى محمد دائرة المركز، و"إ.ع.أ": حاصل على ثانوية أزهرية، ومقيم بندر ساحل سليم، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وبتفتيشهما عثر معهما على 7 طرب لمخدر الحشيش تزن حوالى "2 كيلو جرام "، ومبلغ مالى قدره "14,750" جنيها، والسيارة رقم 53746 نقل أسيوط، وكان يقودها المتهم الثانى، وهاتف محمول يستخدم فى تسهيل نشاطهما الإجرامى، والاتصال مع العملاء الذين يشترون منهم المواد المخدرة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى المضبوط معهم من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بين المراكز وجلب المواد المخدرة وإعادة توزيعها على عملائهم وتحرر المحضر اللازم بمعرفة ضباط شرطة وحدة مباحث مركز أبنوب وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم بشأن حيازتهم لهذه المواد المخدرة.


اسيوط

تقارير مصرية

حوادث اسيوط

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة