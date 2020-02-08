ضبط 7 طرب حشيش بحوزة شخصين فى أسيوط

أسيوط - وضحا صالح

تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار خطة المديرية التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على جميع ربوع المحافظة، ومراكزها من خلال مكافحة الجرائم بشتى صورها خاصة ضبط المواد المخدرة، والمتاجرين فيها، ومن خلال التطبيق الجيد لهذه الخطة من ضبط شخصين يستقلان سيارة نقل، وبحوزتهما 7 طرب حشيش تزن نحو 2 كيلو، ومبلغ مالى وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطار من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث أبنوب عقب تقنيين الإجراءات من ضبط كلاً من "م.ع.أ"، مزارع، ومقيم بقرية بنى محمد دائرة المركز، و"إ.ع.أ": حاصل على ثانوية أزهرية، ومقيم بندر ساحل سليم، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وبتفتيشهما عثر معهما على 7 طرب لمخدر الحشيش تزن حوالى "2 كيلو جرام "، ومبلغ مالى قدره "14,750" جنيها، والسيارة رقم 53746 نقل أسيوط، وكان يقودها المتهم الثانى، وهاتف محمول يستخدم فى تسهيل نشاطهما الإجرامى، والاتصال مع العملاء الذين يشترون منهم المواد المخدرة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى المضبوط معهم من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بين المراكز وجلب المواد المخدرة وإعادة توزيعها على عملائهم وتحرر المحضر اللازم بمعرفة ضباط شرطة وحدة مباحث مركز أبنوب وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم بشأن حيازتهم لهذه المواد المخدرة.