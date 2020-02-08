ضبط 3 تشكيلات عصابية تروج المخدرات بالخانكة وشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية لترويج المواد المخدرة المتنوعة بالخانكة وشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،بقيام ضباط المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة بنطاق مدينتى الخانكة وشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية وهما :ب ح م 21سنه، عاطل ،و ي ا ا 21سنه، عاطل ،وا.م 32سنه،عاطل وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 250 جرام وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى 125 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 161 لسنة 2020م جنح قسم الخانكة .