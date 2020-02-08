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ضبط 15 مخبز لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

السبت، 08 فبراير 2020 01:24 م
ضبط 15 مخبز لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكبرة بمركز بدر حيث تم ضبط  15 مخبز مخالفة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريبها الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء للحصول على أرباح غير مشروعة.

 يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة قد شنت حملة أخرى على الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة عسل النحل بادكو بها أكثر من 3طن عسل عليها عناوين وبيانات مخالفة للحقيقة من مصدر السلعة وعدم وجود تواريخ إنتاج أو صلاحية بها.

وكذلك تم ضبط مصنع رخام لحيازته رخام مستورد من الهند بدون اي مستندات تدل علي مصدره وتم التحفظ علي كمية 100 متر رخام هندي دون أية مستندات تدل علي مصدر السلع، كما تم ضبط  كميات من الملابس المستوردة مجهولة المصدر وأخري خاصة بزي المدارس بالمخالفة للقانون، و ضبط كميات من الحدايد والبويات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون أية فواتير، كما تم ضبط أحد محلات الأدوية البيطرية بادكو لحيازته وعرضه أدوية مستوردة مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير تدل علي مصدرها.

وفى سياق متصل قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1116 عبوة شاي  و  16 عبوة بويات منتهية الصلاحية .

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن  - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم ،كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

 

    

 

 


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