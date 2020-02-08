ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية لتسهيلهم بناء عقارات مخالفة

كتب إيهاب المهندس

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، من ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى وتمكين 7 أشخاص من بناء عقارات مخالفة

البداية بتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، والتي أكدت قيام فنى شئون هندسية بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس ومدينة ميت غمر "سابقاً "وحالياً بالمعاش، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة المحلية، باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع 7 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتمكينهم من بناء عقارات مخالفة وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء "بدون ترخيص"، ومنحهم خطابات تتضمن الموافقة على توصيل المرافق لتلك العقارات مثبت بها أنها مقامة قبل عام 2008 على خلاف الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وباستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للوقائع المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

يذكر أن أجهزة حى الزاوية الحمراء بمعاونة الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة عقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار متكررة على مساحة 120 م2 مقام على أرض أملاك دولة وضوائع تنظيم وصادر له عدة قرارات إزالة بشارع أبو بكر اسماعيل بالأميرية البلد .

كما تمكنت أجهزة الحى من استعادة قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 م2 بجوار سنترال الزاوية سيتم تسويرها للحفاظ عليها تمهيدًا لتخصيصها كمنفعة عامة لخدمة المواطنين بالحى، بالإضافة إلى إزالة وحدة سكنية مخالفة مقامة فوق أحد بلوكات مساكن الضباط وأخرى أعلى البلوك 80 بجوار سوق الزاوية الحضارى .