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ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم الاستثمار فى تجارة الأخشاب بسوهاج

السبت، 08 فبراير 2020 12:53 م
ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم الاستثمار فى تجارة الأخشاب بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط صاحب ورشة أخشاب لقيامه ممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والموبيليات مقابل أرباح شهرية.

 

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام صاحب ورشة أخشاب بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها بالمخالفة للقانون.

 

تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير الإدارة وتبين التحريات التى جاءت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام صاحب ورشة أخشاب مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والموبيليات والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغت 450,000 - أربعمائة وخمسون ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة للقانون.

 

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد نجحت فى ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء 440 ألف جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأقمشة بسوهاج، جاء ذلك على خلفية تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من 7 مواطنين مقيمين بسوهاج يفيد قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.


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