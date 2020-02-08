صور.. وزير السياحة والآثار يجتمع برجال السياحة لبحث مشكلاتهم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أنهى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، زيارته لمحافظة الأقصر منذ قليل مساء اليوم السبت، وذلك عقب عقد لقاء استمر لمدة 3 ساعات داخل أحد فنادق الأقصر، مع رجال السياحة والآثار لبحث مستقبل السياحة ونجاحات الموسم السياحى الشتوى الحالى، ودعم حركة السياحة فى ظل الاكتشافات الأثرية التاريخية الجديدة حول مصر، حيث يحضر اللقاء عدد من قيادات غرف شركات السياحة ولجان السياحة المختلفة بالأقصر لبحث عدد من مطالب القطاع السياحى والأثرى فى المحافظة.

وتم خلال اللقاء التحديات التى تواجه صناعة السياحة وسبل التغلب عليها، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور مصطفى وزيرى امين المجلس الأعلى للأثار، حيث أكد الوزير على ن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل النهوض بالقطاع السياحى كونه أحد أهم روافد الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات ولقاءات مكثفة نتج عنها قرارات استهدفت الارتقاء بالسياحة وتطويرها، وقال أن السياحة هامة للغاية بمصر والحل فى النهوض بها يتمثل فى الجلوس على طاولة واحدة لبحث المشاكل وحلها، مؤكدًا أن الرئيس السيسى مهتم بالملف السياحى وحرص على تشكيل اول لجنة وزارية اقتصادية استثمارية.

وأكد وزير السياحة والآثار، على أنه تم تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية لتسهيل الاجراءات وتيسيرها على المستثمرين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع كل نصف شهر لإنهاء إجراءات التراخيص بسهولة وسرعة ويسر، وحذر من قيام أى جهة بالدولة بتحصيل أى رسم فندقى بالنشاط السياحى إلا بعد العرض على اللجنة التى تم تشكيلها والمعنية بهذا الأمر، مشددًا على ضرورة أن تأخذ الدولة حقها، وقال إنه حرصًا على حماية صناعة السياحة فإن قرارًا صدر من مجلس الوزراء بالوقف الفورى لأى حجز إدارى على المنشآت السياحية المتعثرة لمدة عام، لافتا إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى على الخطة الاستثمارية للتنمية السياحية والتى كانت متوقفة منذ عام 2018.

وأضاف الدكتور خالد العنانى، أن السياحة والآثار فى أغلب دول العالم توجد فى وزارة واحدة، حيث أنه منذ إنشاء وزارة للسياحة والآثار كانت وزارة السياحة والآثار منذ عام 1964 إلى عام 1966 ثم تم العدول عن هذه الفكرة وظهرت وزارة السياحة تم دمجها مع أكثر من قطاع والآثار كانت هيئة فمجلس وتابعة للوزارة الثقافة ثم وزارة الدولة ثم وزارة، وقراراته السابقة يسعى عبرها تنشيط معدلات السياحة والوصول بمعدلات السياحة إلى 30 مليون سائح فى العام.

وقال وزير السياحة والآثار، إن معرض الملك توت عنخ أمون فى جولاته حول العالم، أحدث حالة من الرواج السياحى الكبير بمصر خلال الموسم الحالى، حيث أنه شهد فى عواصم العالم إقبالا ضخما يليق بعشق العالم للتراث الفرعونى، مضيفًا أن تلك الأفكار تساهم بشكل كبير فى دعم حركة التدفق السياحى على مدن وتراث ومعالم مصر الأثرية التاريخية، حيث أن المعرض شهد إقبالا تاريخيا وجذبا كبيرا من جديد لمصر.

وأكد الدكتور خالد العنانى، أنه من أهم المشروعات التى يتمنى تنفيذها قريبًا ويسعى لذلك حاليًا، وهو مشروع إضاءة معابد البر الغربى ليلا للمساهمة فى جذب أفضل للسياحة فى فترة الموسم الصيفى، مؤكدًا على أنه يجرى العمل على إنهاء ذلك المشروع قريبًا بجانب توفير مطاعم كبرى تليق بالمواقع الفرعونية التاريخية بالأقصر وحول مصر.

وأوضح وزير السياحة والآثار خلال لقاؤه، أنه تم الانتهاء من جزء كبير للغاية من مشروع طريق الكباش العالمى واعادة احياء مسار ملوك الفراعنة الاحتفالى بصورة تليق بمصر والأقصر أمام العالم اجمع، مؤكدا على أن الباب مفتوح أمام رجال السياحة لدعم هذا المشروع بالتقدم بطلبات للحصول على مواقع استراحات ومطاعم فى قلب الطريق لدعم السياح بمصر.