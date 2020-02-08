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صور .. وزير التعليم العالى يزور عضو هيئة تدريس جامعة الأسكندرية المعتدى عليه

السبت، 08 فبراير 2020 06:11 م
صور .. وزير التعليم العالى يزور عضو هيئة تدريس جامعة الأسكندرية المعتدى عليه وزير التعليم العالى يزور عضو هيئة تدريس اسكندرية
كتب محمد صبحى

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أجرى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم السبت ،زيارة إلى الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الأسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى . 
 
واطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، وأكد له على دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له.
 
كما قدم الوزير له الشكر على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها، حيث قابل الطلاب أستاذهم بكل آيات الاحترام والتقدير، وقدموا إليه كل الاعتذار والأسف من التصرف الشاذ لأحد زملائهم، واستمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه ، مؤكدا  خلال لقائه أيضا بعضو هيئة التدريس على متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها .
 
كما أكد الوزير أيضا على تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة ، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة جامعة الأسكندرية بتحقيق شامل مع شركة الأمن المسئولة، لمعرفة ملابسات مرور الطالب من بوابة الجامعة بالسلاح.
 
واجتمع عبد الغفار ، أيضا بوفد اتحاد طلاب جامعة الأسكندرية ، الذى أكد على احترامه لكافة أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم المرموقة فى نفوس كافة الطلاب ، وأن هذا التصرف الشاذ من جانب أحد الطلاب لايعكس القاعدة العريضة من الطلاب .
 
وأكد الوزير أن هذا التصرف الشاذ لأحد الطلاب لا يعكس مطلقا الأخلاق الجامعية الطيبة التى يتمتع بها ثلاثة ملايين طالب بالجامعات والمعاهد المصرية ، مضيفا أن منظومة التعليم العالى فى مصر بخير ، و جميع منتسبى المجتمع الأكاديمي حريصون على تطبيق القانون والأعراف والتقاليد الجامعية ، بما يحافظ على سمعة الجامعات المصرية.
 
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