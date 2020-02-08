صور .. "لأنى رجل" تستهدف أكثر من 600 شاب بالإسكندرية

لليوم الثاني على التوالي، واصل المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية ، فعاليات مبادرة" لأني رجل" مشروع المساواه بين الجنسين التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية برئاسه الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع

و صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقررة الفرع بالاسكندرية، أن المبادرة اليوم تضمنت لقاءات فرديه قام بها مجموعه الشباب داخل الحرم الجامعي بجامعة الاسكندرية ، لنشر رسائل الحمله بين زملائهم في الجامعه وإعتبارهم نواه لنشرها خارج الجامعه على نطاق أسرهم.

بالإضافة إلى تنفيذ جولات حرة بالمدينة ونادي الإتحاد السكندري إستهدفت الشباب والرجال والأطفال والسيدات للتعريف بالحملة ورسائلها التي تتمثل في 8 موضوعات تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسه الرياضة ومعاملة الزميلات في العمل بإحترام والمشاركه في الأعمال المنزلية والمساعدة في رعاية الأطفال.

وأضافت مقررة الفرع، أن الحملة اليوم إستهدفت 671 فرد ولاقت إستحسان كبير من المستهدفين وقبول وتفاعل إيجابي بالموضوعات التي تتناولها الرسائل.

وأشارت ماجدة الشاذلى ، إلى أن غدا ينطلق دوري كرة القدم الخماسيه تحت شعار " لأني رجل " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

يذكر أن المبادرة تضمنت فاعليات للتوعية بأهمية دور المرأة فى المجتمع و ضرورة مشاركه الرجل لها فى أمور حياتها اليومية ودعمها،كما تتضمن الرسائل دعم الرجال و الشباب للمراة فى العمل ، التعليم، وممارسة الرياضة ،المشاركة فى الأعمال المنزلية ، المشاركة فى تربية الأطفال و التعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام ، التوعية بأضرار ختان الاناث، والتوعية بعقوبة التحرش

وحملة " لآني رجل" تأتى إستكمالا للحملات التي قام بها الفرع خلال عامي 2017 و 2018 و 2019



المبادرة



جانب من المبادرة



حملات توعية



