سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. "خريجى الأزهر" تختتم البرنامج التأسيسي الأول "توعية" لفتيات الأسمرات

السبت، 08 فبراير 2020 03:55 م
صور.. "خريجى الأزهر" تختتم البرنامج التأسيسي الأول "توعية" لفتيات الأسمرات ختام البرنامج التأسيسى "توعية"
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر اليوم بختام فعاليات البرنامج التأسيسى "توعية" بالتعاون مع التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، الذى أطلق منذ ستة أشهر، حيث تم تدريب 300 فتاة من أبناء حى الأسمرات بالمقطم، تتراوح أعمارهم ما بين8 إلى 14 سنة، بهدف غرس مفاهيم الانتماء للوطن والتعبير عن حب مصر بالعمل والإنتاج، وترسيخ قيم احترام الوقت، واحترام الكبير قبل الصغير، وقيمة النظافة من الايمان، والتحلى بالآداب والأخلاق الحميدة.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق ونائب رئيس المنظمة، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعدد من الشخصيات والأسر والمحاضرين بالبرنامج، كما قدمت الفتيات المتدربات مسرحيات عكست ما تعلمتهن من تدربهن ببرنامج "توعية" .

وأشاد الدكتور القوصى بالمستوى التعليمى والثقافى لهذا البرنامج، وطالب الفتيات بمواصلة الجهد والعمل لكى يكن من بينهن المهندسات والطبيبات والمعلمات النافعات لبلدهن وكى يشعن الخير والسلام فى مجتمعاتهن، معبرًا عن سعادته بالتواجد وسط بناته محفزًا لهن ليكونَّ جيلًا سعيدًا مفيدًا لوطنه.

كما طالب القوصى الآباء والأمهات بحسن التربية الصحيحة والحفاظ عليهن بعيدًا عن أى عنف ودماء وإرهاب ويزرعوا البر والمودة والإحسان فيهن.

كما قالت الدكتورة نيفين أحمد المشرفة على البرنامج: "إن البرنامج قد نجح بفضل الحب والمودة والإخلاص الذى تواجد بين الجميع من بينهم الأطفال، وعن سعى الجميع للعمل من أجل تحقيق إنجاز مفيد ونافع للمجتمع المصري"، مضيفة أنه خلال الستة أشهر الماضية قد تعلمت الفتيات العديد من المهارات والقيم الأخلاقية والدينية التى ترتقى بهن لأخلاق وسلوكيات حميدة، كما تعرفن على تاريخ مصر الحديث، ومعالم مصر الحالية، والشخصيات المصرية المؤثرة، وكذلك الشخصيات الإسلامية الرائدة، ونبذة من البطولات المصرية من رجال الجيش المصرى البواسل، فضلًا عن التركيز على الموضوعات الفنية الترفيهية من الغناء والموسيقى والرسم والعمل المسرحى والأنشطة الزراعية، وتعلم المهارات الفكرية المتطورة كالتحليل والنقاش وحل المشكلات وريادة الأعمال .

وعقب انتهاء البرنامج قام وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بتفقد الاستعدادات لبرنامج "تكافل" الذى تقوم من خلاله المنظمة بتوزيع عدد من الملابس والاحتياجات بأسعار رمزية على الأسر المقيمة بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات بالمقطم.

IMG-20200208-WA0003

 
IMG-20200208-WA0004
 
 
IMG-20200208-WA0005
 
 
IMG-20200208-WA0010
 
 
IMG-20200208-WA0012
 
 
IMG-20200208-WA0013
 
 
IMG-20200208-WA0014
 
 
IMG-20200208-WA0015
 
 
IMG-20200208-WA0016
 

حى الاسمرات

المقطم

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر تواجه كورونا بغرف عزل بالمدن الجامعية وندوات تثقيفية

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:27 م

الازهر يدعو معلميه للمشاركة فى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:39 ص

الدراسات الحديثة والبحث فى الأديان ينتصران للمرأة.. ختان البنات يخترق خصوصيتهن.. لا وجود له فى الإسلام والمسيحية واليهودية.. أبحاث: عادة فرعونية.. وشيخ الأزهر الأسبق: ليس فيه خير يرجع إليه ولا سنة تتبع

الخميس، 06 فبراير 2020 02:36 م

داعية أزهرى: جمهور العلماء أكد عدم وجوب ختان الإناث والأطباء قرروا خطورته

الخميس، 06 فبراير 2020 02:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة