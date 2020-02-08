صور.. "خريجى الأزهر" تختتم البرنامج التأسيسي الأول "توعية" لفتيات الأسمرات

كتب لؤى على

احتفلت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر اليوم بختام فعاليات البرنامج التأسيسى "توعية" بالتعاون مع التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، الذى أطلق منذ ستة أشهر، حيث تم تدريب 300 فتاة من أبناء حى الأسمرات بالمقطم، تتراوح أعمارهم ما بين8 إلى 14 سنة، بهدف غرس مفاهيم الانتماء للوطن والتعبير عن حب مصر بالعمل والإنتاج، وترسيخ قيم احترام الوقت، واحترام الكبير قبل الصغير، وقيمة النظافة من الايمان، والتحلى بالآداب والأخلاق الحميدة.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق ونائب رئيس المنظمة، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعدد من الشخصيات والأسر والمحاضرين بالبرنامج، كما قدمت الفتيات المتدربات مسرحيات عكست ما تعلمتهن من تدربهن ببرنامج "توعية" .

وأشاد الدكتور القوصى بالمستوى التعليمى والثقافى لهذا البرنامج، وطالب الفتيات بمواصلة الجهد والعمل لكى يكن من بينهن المهندسات والطبيبات والمعلمات النافعات لبلدهن وكى يشعن الخير والسلام فى مجتمعاتهن، معبرًا عن سعادته بالتواجد وسط بناته محفزًا لهن ليكونَّ جيلًا سعيدًا مفيدًا لوطنه.

كما طالب القوصى الآباء والأمهات بحسن التربية الصحيحة والحفاظ عليهن بعيدًا عن أى عنف ودماء وإرهاب ويزرعوا البر والمودة والإحسان فيهن.

كما قالت الدكتورة نيفين أحمد المشرفة على البرنامج: "إن البرنامج قد نجح بفضل الحب والمودة والإخلاص الذى تواجد بين الجميع من بينهم الأطفال، وعن سعى الجميع للعمل من أجل تحقيق إنجاز مفيد ونافع للمجتمع المصري"، مضيفة أنه خلال الستة أشهر الماضية قد تعلمت الفتيات العديد من المهارات والقيم الأخلاقية والدينية التى ترتقى بهن لأخلاق وسلوكيات حميدة، كما تعرفن على تاريخ مصر الحديث، ومعالم مصر الحالية، والشخصيات المصرية المؤثرة، وكذلك الشخصيات الإسلامية الرائدة، ونبذة من البطولات المصرية من رجال الجيش المصرى البواسل، فضلًا عن التركيز على الموضوعات الفنية الترفيهية من الغناء والموسيقى والرسم والعمل المسرحى والأنشطة الزراعية، وتعلم المهارات الفكرية المتطورة كالتحليل والنقاش وحل المشكلات وريادة الأعمال .

وعقب انتهاء البرنامج قام وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بتفقد الاستعدادات لبرنامج "تكافل" الذى تقوم من خلاله المنظمة بتوزيع عدد من الملابس والاحتياجات بأسعار رمزية على الأسر المقيمة بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات بالمقطم.