صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف اليوم السبت انطلاق الدراسة للفصل الدراسى الثانى فى بعض المدارس التى تعمل بنظام الفترتين داخل قرى ومدن المحافظة، ورصد اليوم السابع توافد التلاميذ على المدارس التى تعمل بنظام الفترتين والتى تنطلق بها الدراسة فى السابعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا كفترة أولى، حيث اصطحب أولياء الأمور أبناءهم من التلاميذ فى بعض مدارس القرى فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، خاصة فى ظل الوقوف بطابور الصباح فى تلك المدارس قبيل السابعة صباحا.

وفى سياق متصل، أتمت محافظة بنى سويف استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والوحدات المحلية لاستقبال ما يقرب من 800 ألف طالبا وطالية فى أكثر من 2156 مدرسة فى مختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال التأكد من انتهاء بعض أعمال الصيانة البسيطة التى أجريت لبعض المدارس خلال عطلة نصف العام، وكذا الانتهاء من أعمال إعداد الجداول المدرسية وتوزيع المدرسين وعمليات توريد كتب الفصل الدراسى الثانى والتغذية المدرسية.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف على متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، والاستفادة من جهود الدولة التى تبذلها لتوفير المناخ المناسب والعناصر اللازمة للعملية التعليمية من كوادر بشرية ومنشآت وخدمات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس، مشددا على استمرار تلك الحملات، وموجها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات.

كان محافظ بنى سويف قد ناقش فى وقت سابق مع محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم عدداً من الجهود النوعية التى تم تنفيذها فى الفترة الأخيرة، مثنيا على جهود مديرية التربية والتعليم فى مجال الدمج التربوى لذوى الاحتياجات الخاصة خاصة بعد افتتاح فصل متعدد الإعاقة بمدرسة النور شرق النيل الذى يعد الأول على مستوى الصعيد والخامس على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية هذه الخطوة فى الدفع بخطة المحافظة لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمتلكون قدرات وهمم خاصة ، وذلك تحت شعار بنى سويف صديقة لذوى الإعاقة ، مؤكدا على أن هذا العمل المميز جاء نتيجة حرص منظومة العمل بمديرية التربية والتعليم على الدفع بخطة المحافظة فى مختلف المجالات التنموية.

من جانبه، أكد محمد حسام وكيل الوزارة على دعم محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم المتواصل للقطاع، وحرصه على أن تكون منظومة العمل متكاملة ومتناغمة تعمل من خلال رؤية موحدة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير الدكتور طارق شوقى تدعم جهود الدولة فى مجال تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، منوها أن الوزارة تعد نموذجا رائدا فى هذا المجال.