صور.. انتظام طلاب أسيوط بمدارسهم فى الفصل الدراسى الثاني

أسيوط – ضحا صالح

بدأ طلاب محافظة أسيوط اليوم السبت الإنتظام فى المدارس الحكومية ،والخاصة عدا المدارس التى تبدأ غدا الأحد حيث انتظم أكثر من مليون طالب بمختلف المراحل الدراسية "إبتدائى، وإعدادى، و ثانوى، ورياض أطفال " فى جميع مدارس محافظة أسيوط فى الترم الثانى للعام الدراسى الجديد 2019/2020حيث بدأت المدارس فى استقبال الطلاب منذ الصباح.

و استقبلت المدارس نحو مليون ، و67 ألف طالب وطالبة فى التوافد على مدارس المحافظة، وسط إعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن وحضور كثيف من الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد مع أخذ إجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا المنتشر فضلا عن انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتوفير مستلزمات الدراسة بها.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم قد عقد اجتماعا موسعا بالمدراء العموم ومديرى الإدارات والموجهين العموم والأوائل وذلك للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وكذلك وضع خطة وضوابط للعمل خلال الترم الثانى من العام الدراسى، وبحث وكيل الوزارة خلال الإجتماع كافة الاستعدادات من حيث الانتهاء من حركات النقل والندب وتجهيز الحجرات الدراسية، وتوفير مستلزمات الدراسة بها، والتأكد من انتهاء الصيانة بكافة المدارس.

ومن جانبه أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على إنتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة عدا المدارس الرسمية والتجريبية للغات والخاصة حيث تبدأ الدراسة بها غد الأحد.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب يصل إلى مليون و67ألف تقريبا يدرسون فى 2888مدرسة بمختلف أرجاء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ويتم التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم وقطاع الداخلية والصحة والمحافظة وذلك لمتابعة مدى انتظام الدراسة فى المدارس والعمل على حل آية مشكلة او اوبئة قد تظهر.



مدارس اسيوط



مدارس اسيوط



مدارس اسيوط



مدارس اسيوط