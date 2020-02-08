سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الزراعة: تكثيف المرور على صوب إنتاج الخضر وتقديم الدعم للمزارعين

السبت، 08 فبراير 2020 04:00 ص
صور.. الزراعة: تكثيف المرور على صوب إنتاج الخضر وتقديم الدعم للمزارعين صوب إنتاج الخضر
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين، حملاتها على صوب إنتاج الخضر لزياة الإنتاج، وتكثيف دوراتها وبرامج تدريبة لرفع مهارات وكفاءة مهندسى البساتين، للتعرف على أحدث طرق الممارسات الجيدة للتسميد والرى وأخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، بمختلف المحافظات، لتفعيل الدور الإرشادى للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن  هناك حملات مكثفة  بالمرور على  صوب إنتاج الخضر لزيادة الإنتاج وتقديم الدعم للمزارعين من خلال الممارسات الجيدة فى الزراعة، مضيفا أن هناك دورات  تدريبية تتضمن محاضرات إرشادية، وتدريب ميدانى فى الحقول، وذلك بالمركز الإرشادى بالصالحية الجديدة، مشير إلى أن التدريب تضمن التعرف على أحدث طرق أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، مضيفا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الزراعة بالتركيز على صقل مهارات المهندسين الزراعيين، لتفعيل الدور الإرشادى للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

فيما تواصل  لجان الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، الحملات التفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالب المزارعين المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأكدت المحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج .

فيما قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، أن هناك حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وحصرها، والحملات تشمل مشاتل الخضروات، للتأكد من مطابقتها المواصفات وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية، ويجرى حاليا تراخيص البقية كما أن هناك إجراءات رادعة لغير المرخصين والمخالفين.

صوب انتاج الخضر (1)
 

 

صوب انتاج الخضر (2)
 
صوب انتاج الخضر (3)
 

 

صوب انتاج الخضر (4)

 

 

 

صوب انتاج الخضر (5)
 

 

صوب انتاج الخضر (6)
 

 


 


صوب انتاج الخضر

مشاتل الخضر

امراض النبات

اخبار اليوم

اخبار مصرية

الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة