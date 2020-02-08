صور.. استرداد 157 فدان أراضى بناء وإزالة التعديات عليها بمطروح

مطروح – حسن مشالي

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة، جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها، فى إطار الموجة 15، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعدى على أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب، ونجحت الحملات المكبرة، فى استرداد 157 فدان أراضى بناء وإزالة التعديات عليها، بمراكز ومدن مرسى مطروح، النجيلة، العلمين، سيدى برانى.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 16 قرار إزالة، تعديات بالمبانى على مساحة 5965 متر مسطح، بمدن العلمين والنجيلة وبرانى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الجهود، لتطبيق سلطة القانون، ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة.

وقال اللواء خالد القشلان مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمروح، إنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة تعدى على مساحة 4125 متر بمدينة العلمين، و4 قرارات إزالة تعدى على مساحة 300 متر بمدينة النجيلة، و4 قرارات إزالة تعدى على مساحة 1540متر بمدينة سيدى برانى.

ونفذ مجلس مدينة مرسى مطروح، 22 قرار إزالة علي أراضى بناء الدولة، بالطريق الدولى بمساحة مستردة 44 فدان خلال الموجه 15 كما سبق تنفيذ 71 قرار إزالة على أراضي الدولة بمساحة 112 فدان خلال الفترة الماضية.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تم الدفع بحملة مكبرة، لتنفيذ 8 قرارات إزالة على أراضى الدولة، عبارة أسوار ومنزلين بدون سقف بمساحة مستردة 6 أفدنة، فى نطاق المدينة، تحت إشراف مدحت الصباغ نائب رئيس المدينة، وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

كما تم تنفيذ 14 قرار إزالة علي أراضي الدولة، عبارة 53 سور بمساحة مستردة 14 فدان في الموجة 15 لإزالة التعديات، على طريق السلوم والطريق الدولي، بالإضافة إلى تنفيذ 22 قرار إزالة على أراضى الدولة بمساحة 44 فدانا، وذلك من خلال تكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .

وأشار "المعداوى"، إلى أن مجلس المدينة، نفذ خلال الموجة الـ 14 لاسترداد أراضى الدولة، 71 قرار إزالة علي اراضي الدولة بمساحة 112 فدان تقريبا، بالإضافة إلي فتح الشارع بين بنك الإسكندرية و مديرية الثقافة وذلك، بعد تكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين، بعدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة بكافة أنواعها مستقبلاً كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

ومن جانبه طالب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المواطنين، بسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، ووجه لرؤساء المدن بالإسراع فى أعمال إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين الجادين تحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي، مع العمل على التصدي بكل حزم، لكافة أعمال التعدي على أراضى الدولة، والمتابعة الميدانية اليومية لرؤساء القرى والأحياء، كلاً فى نطاق مسئوليته، لعدم السماح بأية حالة تعدى جديدة، ومسئوليتهم عن الحفاظ على أراضى الدولة وعدم الاعتداء عليها.