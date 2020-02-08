صور.. إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفيات أسوان

أسوان - صلاح المسن

تعمل الدولة على توفير الرعاية الطبية اللائقة للمناطق الأكثر احتياجًا لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المجانية المقدمة للمواطنين حرصًا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم.

حيث شمل ذلك إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمستشفيات أسوان العامة والمركزية، بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم استلام ماكينات الغسيل كلوى جديدة وأكثر تطورًا بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوى بجميع وحدات الغسيل الكلوى، وسرعة البدء الفورى فى إحلال وتجديد الماكينات التى تجاوزت 40 ألف ساعة عمل، أو 10 سنوات لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوى بمختلف المستشفيات.

وأكد الدكتور وليد عامر رئيس وحدة الكلى الصناعى بمستشفى إدفو العام والمشرف على وحدات الغسيل الكلوى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، لـ"اليوم السابع" أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستبدال ماكينات الغسيل الكلوى التى مضى عليها أكثر من 10 سنوات أو 40 ألف ساعة تشغيل بوحدات الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية، وفى إطار خطة الإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفيات استقبلت محافظة أسوان 48 ماكينة غسيل كلوى جديدة، وتم إيداعها بإدارة التموين الطبى بمديرية الشئون الصحية بأسوان وجارى توزيعها على وحدات الغسيل الكلوى كما تم إيداع 60 ماكينة غسيل كلوى جديدة خاصة بمستشفى إدفو العام الجديدة بمخازن التموين الطبى بالعباسية لحين تسليم المبانى الجديدة للمستشفى.

وأشار عامر إلى أنه تم وصول 10 ماكينات غسيل كلوى جديدة من أصل 40 ماكينة غسيل خاصة بمركز الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان هو منحة من صندوق تحيا مصر، وقد تم اعتماد الرسوم الهندسية والتصاميم الخاصة بالمبنى وفى انتظار البدء بالإنشاءات.

ولفت عامر إلى أنه سوف يعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجارى مع الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان، لمناقشة واعتماد خطة التوزيع، مشيرا إلى أن إجمالى ماكينات الغسيل الكلوى بالوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان تبلغ حوالى 243 و يبلغ عدد المرضى حوالى 913.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوى بجميع وحدات ومراكز الغسيل الكلوى التابعة لوزارة الصحة بمختلف المحافظات وسرعة البدء الفورى فى إحلال وتجديد الماكينات التى تجاوزت 40 ألف ساعة عمل أو 10 سنوات لرفع كفاءة وحدات الغسيل.

من جهته تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، موقف جاهزية قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أسوان الجامعى، حيث أكد الدكتورعبد الله العبيدى مدير عام المستشفى الجامعى بأسوان، على حل مشكلة توافر المستلزمات الطبية اللازمة لأجهزة وماكينات الغسيل الكلوى.

وذلك بعد إنهاء الخلاف مع الشركات المتعاقد معها لتوريد هذه المستلزمات، موضحاً بأن المستشفى الجامعى يستقبل يومياً ما بين 850 إلى 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ ، بجانب استقبال العيادات الخارجية ما بين 500 إلى 700 حالة، فيما يتم إجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهرياً، وأضاف الدكتور عبد الله العبيدى بأن السعة السريرية لمستشفى تصل إلى 416 سرير، كما سيتم إضافة 150 سرير أخر لمستشفى أسوان الجديدة الجامعى خلال العام الحالى لتقليل الضغط وزيادة القدرة الاستيعابية، بينما سيتم إضافة 130 سرير بالمبنى الجديد بمستشفى الباطنة منهم 70 سرير للعناية المركزة.



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