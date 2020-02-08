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صفقة فودافون مصر تنعش قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 08 فبراير 2020 05:00 ص
صفقة فودافون مصر تنعش قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 51.1 مليون ورقة بقيمة 614.9 مليون جنيه، للمرة الأولى هذا العام، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 261.7 مليون ورقة، بقيمة 574 مليون جنيه.
 
وجاء تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، مدفوعاً بصعود سهم المصرية للاتصالات الذى انتعش بعد الإعلان عن صفقة لشراء الشركة السعودية للاتصالات STC لحصة فودافون مصر.
 
فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 9.6 مليون ورقة بقيمة 532.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 91.6 مليون ورقة بقيمة 409.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 41.9 مليون ورقة بقيمة 362.2 مليون جنيه.
 
 
 
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 171.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 308.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 39.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 186.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 103.7 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 13 مليون ورقة منفذة بقيمة 77.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 48 مليون ورقة منفذة بقيمة 51.9 مليون جنيه.
 
 وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 492.7 ألف ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 12.8 ألف ورقة بقيمة 679.2 ألف جنيه.
 
ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.
 
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 14105.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" عند مستوى 538.04 نقطة.
 
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.42% مغلقًا عند مستوى 1400.9 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.94% مغلقًا عند مستوى 16249.97 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 533.05 نقطة.
 

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