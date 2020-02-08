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صرف الدفعة 135 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

السبت، 08 فبراير 2020 03:00 م
صرف الدفعة 135 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 135 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يناير 2020 وذلك بإجمالي مبلغ 750 ألف جنية موزعة علي 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 64 شاب وفتاه ( 23 من الذكور - 23 من الاناث)  وذلك لإقامة  مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى الان بلغت 83.554 مليون جنيه استفاد منها 11459 شاب وفتاة ( 5511 ذكور - 5948 أناث) ، جاءت تصريحات د. مختار بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر .

وأشار إلى أن ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،

يذكر بأن قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تولي هيثم الشيخ نائب المحافظ، التعامل مع الصحفيين والإعلاميين وأن يكون المتحدث الرسمي باسم المحافظة.

ويتضمن القرار اسناد مسئولية التعامل والتواصل والتنسيق مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة وخارجها على أن يكون هو المتحدث الإعلامي الرسمي للمحافظة.

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

قروض الشباب

المشروعات الصغيرة

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