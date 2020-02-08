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"صحتنا فى أجسامنا" مبادرة اطلقتها شركة مياه سوهاج لتحسين لياقة العاملين

السبت، 08 فبراير 2020 12:00 ص
"صحتنا فى أجسامنا" مبادرة اطلقتها شركة مياه سوهاج لتحسين لياقة العاملين المهندس محمد بدرى رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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مبادرة تتبناها شركة مياه الشب والصرف الصحي بسوهاج لتحسين اللياقة البدنية للعاملين ، حيث تستهدف المبادرة تحسين اللياقة البدنية للعاملين بالشركة، فى إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بصحة المصريين، صرح بذلك المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة قامت بشراء عدد 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط بهدف دفعهم لممارسة رياضة الدراجات لتحسين لياقتهم البدنية، وأنه سيتم تسليم الدرجات للعاملين، كما سيتم اليوم السبت، تنظيم ماراثون للدراجات يمر بالطرق الرئيسية بمحافظة سوهاج.

وأشار رئيس مجلس الإدارة سوف تنظم أيضا برنامج رياضى لعدد 50 موظف يتضمن جرى ومشى بالاستاد الرياضى وممارسة تمارين اللياقة البدنية باحدى المراكز الرياضية والصحية لمدة شهرين لتحسين القدرات الجسمية للعاملين وجعلهم أكثر نشاطا بما يعود بالنفع على العمل.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف والصحى بسوهاج قامت بتركيب عدد 100 جهاز تتبع GPS بسيارات الشركة المختلفة وخاصة سيارات مياه الشرب وسيارات الكسح والكلور وسيارات الخدمات المتنقلة، وذلك بهدف فرض الرقابة وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها ومنع سرقتها.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أن الشركة تسعى الى التوسع فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى جميع المهام التى تقوم بها، وأنه تم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع منظومة التتبع وكذلك كيفية استخراج التقارير اللازمة بهدف تحقيق أكبر استفادة من نلك المنظومة.

وأنه تم خلال هذا العام الماضى تدريب 338 عاملا بالشركة على الدفاع المدنى والإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع تسريب الكلور والدخول للأماكن المغلقة والغطس، مشيراً إلى أنه تم توفير معدات سلامة مهنية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وكذا توفير مهمات وقاية شخصية بقيمة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدعيم منظومة الدفاع المدنى والحريق بالشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه.

 

 


سوهاج

شركة مياه الشرب

صحتنا فى مستقبلنا

مبادرة الرئيس

اخبار مصرية

اخيار مصر

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