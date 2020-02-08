صحة البحر الأحمر تبدأ تطعيم 69 ألف طفل ضد شلل الأطفال

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص، أنه تم تجهيز 240 فرقة طبية لتطعيم الأطفال بمدن المحافظة، حيث تتجول الفرق بشوارع المدن لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، مؤكدا أن عدد الأطفال المساهدفين للتطعيم بالمحافظة 68 ألف و983 طفل بمدن المحافظة.

وتابع مرعى: أن عملية التطعيم ينفذها 240 فرقة طبية، بينها فرق ثابته بالوحدات الصحية والمستشفيات، وكذلك فرق متحركة، وأهاب مدير مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة.

واشار وكيل صحة البحر الأحمر إلي أن الحملة سوف تغطى جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من الفرق المدربة تدريبا جيداً حيث تتواجد فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، كما يوجد أيضا فرق متحركة سوف تغطى كل أماكن المحافظة، وأن الأمصال التى يتم التطعيم من خلالها وطبقاً للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية.