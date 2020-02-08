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صحة البحر الأحمر تبدأ تطعيم 69 ألف طفل ضد شلل الأطفال

السبت، 08 فبراير 2020 01:00 ص
صحة البحر الأحمر تبدأ تطعيم 69 ألف طفل ضد شلل الأطفال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه ستنطلق يوم الأحد الموافق 16 فبراير الجارى، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2020، بمدن محافظة البحر الأحمر، ولمدة 3 أيام تنتهى في 19 فبراير الجارى. 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص، أنه تم تجهيز 240 فرقة طبية لتطعيم الأطفال بمدن المحافظة، حيث تتجول الفرق بشوارع المدن لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، مؤكدا أن عدد الأطفال المساهدفين للتطعيم بالمحافظة 68 ألف و983 طفل بمدن المحافظة. 
 
وتابع مرعى: أن عملية التطعيم ينفذها 240 فرقة طبية، بينها فرق ثابته بالوحدات الصحية والمستشفيات، وكذلك فرق متحركة، وأهاب مدير مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة.
 
واشار وكيل صحة البحر الأحمر إلي أن الحملة سوف تغطى جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من الفرق المدربة تدريبا جيداً حيث تتواجد فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، كما يوجد أيضا فرق متحركة سوف تغطى كل أماكن المحافظة، وأن الأمصال التى يتم التطعيم من خلالها وطبقاً للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية.
 
وكان أكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك عدة إجراءات دقيقة يتم إتباعها فى الموانئ والمطارات بمدن المحافظة من جانب العاملين بالحجر الصحى، للكشف على الوافدين، تحسبا للإشتباه بأى أمراض أو فيروسات، مثل الكورونا، الذى تسبب فى وفاة الكثير من المواطنين الصينيين.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أطباء الحجر الصحى، فى الموانئ البحرية، وكذلك الجوية بمدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم، تقوم بإجراءات فحص دقيقة لجميع الوافدين على متن السفن والطائرات فور وصولهم للتأكد من عدم إصاباتهم أو الاشتباه فى إصاباتهم بفيرس "كورونا".
 
وأوضح مرعى، أنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ القصوى، بجميع المنافذ، وخاصة أن محافظة البحر الأحمر، من المحافظات التى تضم منافذ جوية وبحرية وبرية، وتم دعم أدارات الحجر الصحي، بأجهزة ومستلزمات طبية خاصة للكشف والفحص الفورى للركاب الوافدين
 
 

 


البحرالاحمر

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صحة البحر الاحمر

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