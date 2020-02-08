شرطة تايلاند تقتحم مركزا تجاريا لمساعدة المئات بعد إطلاق جندى النار عشوائيا

بانكوك (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تايلاند، لرويترز، إن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا مركزا تجاريا وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام جندى بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وأضاف المتحدث "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري... عدد الباقين داخل المركز ليس معروفا".

وقال إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز تيرمينال 21 التجارى فى مدينة ناخون راتشاسيما.

وأظهر بث حى لشبكة أمارين التلفزيونية المحلية، فرار عشرات الأشخاص من مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند حيث أطلق جندى النار بصورة عشوائية.

وخرج الناس فى مجموعات وكان بعضهم يحمل أطفالا فى حين ساعد آخرون كبار السن على الخروج من المكان، قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية - فى رسالة للصحفيين - إن 17 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 21 آخرون إثر إطلاق أحد الجنود النار عشوائيا فى مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.وكانت وسائل إعلامية قالت فى وقت سابق ، إن 12 شخصا لقوا حتفهم فى إطلاق الرصاص الذى يعد حدثا نادرا فى تايلاند باستثناء أقصى جنوبها الذى يشهد تمردا منذ عقود.

وكتب الجندى الذى تشتبه به الشرطة على صفحته على فيسبوك فى وقت سابق من اليوم "الموت حتمى للجميع". ونشر أيضا صورة ليده فيما يبدو ممسكة بسلاح.

وقال المتحدث باسم الشرطة فى رسالة للصحفيين إن الجندى أطلق النار فى أماكن مختلفة بالمدينة التى تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن العاصمة بانكوك، وقالت الشرطة إن الجندى لا يزال قريبا من مركز تسوق وإنه طليق حتى الآن.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للجندى وهو يخرج من سيارة أمام مركز للتسوق ويطلق سلسلة طلقات والناس يجرون. وأمكن سماع دوى الطلقات فى الفيديو.