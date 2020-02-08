شرطة التموين تضبط 988 قضية خلال 24 ساعة.. أبرزها مصنع شيكولاتة مخالف

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 988 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "شيكولاتة" "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة لحيازته (17280 قطعة "شيكولاتة" منتج نهائى – 1,050 طن "سكر حر – كاكاو – شيكولاتة خام" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر) .

واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة سوهاج لتصرفه فى (29,850 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبزقدرت بمبلغ مالى (162682جنيها تقريباً، وتم ضبط مسئول شركة لتعبئة "البن" بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) ، لحيازته (1,460 طن "بن خام - ورق لورى – كوبيبة صينى" معبأة داخل أجولة، 1639 عبوة "بن") جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

كما تك ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بنى سويف (بمحافظة بنى سويف) لتجميعه (150 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.. قدرت قيمتها (20250 جنيها تقريباً)، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لحيازته (29 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.