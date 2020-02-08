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سقوط مستريح جمع 12 مليون جنيه بزعم توظيفها بتجارة الأدوية بالإسكندرية

السبت، 08 فبراير 2020 06:34 م
سقوط مستريح جمع 12 مليون جنيه بزعم توظيفها بتجارة الأدوية بالإسكندرية نصاب اسكندرية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجح فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، من ضبط مدير بإحدى شركات تجارة الأدوية، لاتهامه بالنصب على المواطنين فى مبالغ وصلت لـ 12 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأدوية.

البداية بورود بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من، من 5 مواطنتين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، يفيد قيام مدير وشريك بإحدى شركات تجارة وتوزيع الأدوية بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك سبق اتهامه فى 25 قضية " تبديد – شيك"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم واستثمارها فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية.

وكشفت التحريات، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ ت إجماليها 12 مليون جنيه، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، نجحت فى ضبط مالك إحدى شركات السفر والسياحة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم ومنحهم مستندات سفر مزورة، جاء ذلك على خلفية تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بلاغا من (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، للجهات المختصة بنطاق محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة بعقد عمل منسوب لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، ممهور بخاتم "شعار الجمهورية" وبصمتى أكلاشيه خاصة "بقنصلية إحدى الدول العربية بالبلاد" تبين أنهما (مزوران).


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