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سقوط صاحب مطبعة وراء تزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بالموسكى

السبت، 08 فبراير 2020 03:47 م
سقوط صاحب مطبعة وراء تزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بالموسكى المتهمان عقب القبض عليهما
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض صاحب مطبعة لتزويره كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بمنطقة الموسكى، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى مفادھا قیام " ع. ك"، 43 سنة، صاحب مطبعة، بمزاولة نشاط غیر مشروع فى مجال تزویر الكارنیھات المنسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكھ وترویجھا على عملائھ مقابل مبالغ مالیة، وتم إجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

 

وعلى الفور تم استھدافه بمأموریة أسفرت عن ضبطھ وبصحبتھ "ع. ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدھما داخل المطبعة وعثر بداخلھا على جھاز كمبیوتر بمشتملاتھ، 27 كارنیة منسوب صدورھم ( للنقابة العامة للصحافیین، واللجان النقابیة للعاملین بالإذاعة والتلیفزیون " وجمیعھم مزورین، طابعة خاصة بطباعة الكارنیھات، سخان، ماكینة قص كارنیھا، كمیة من الأوراق المستخدمة فى اصطناع الكارنیھات.

 

وبمواجھة المتھم الأول بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقیامھ باصطناع وتزویر الكارنیھات المضبوطة بحوزته داخل المطبعة ملكه لصالح المتھم الثانى بقصد ترویجھا على عملائھما مقابل مبالغ مالیة بمواجھة المتھم الثانى بما جاء بأقوال الأول أیدھا، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

 


مباحث القاهرة

ترويج الكارنيهات

الموسكى

كارنيهات مزورة

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