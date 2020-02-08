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سفير الكاميرون: 60% من الأراضى الأفريقية فى أيدى أصحاب الحيازات الصغيرة

السبت، 08 فبراير 2020 12:04 م
سفير الكاميرون: 60% من الأراضى الأفريقية فى أيدى أصحاب الحيازات الصغيرة مؤتمر تأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة
كتبت آية دعبس

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أشاد الدكتور محمدو لبرنج، سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السفراء الأفارقة بالقاهرة، بدعم واهتمام وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشباب والنساء، واختياره عددا من الشباب والنساء في العديد من المناصب التنفيذية كنواب للمحافظين والوزراء.
 
ووجه عميد السفراء الأفارقة بالقاهرة، نيابة عن زملائه السفراء بالقاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته فعاليات المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الأفارقة بمدينة شرم الشيخ والذي تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية.
 
ووجه سفير الكاميرون الشكر لنقابة المهن الزراعية لدعوته وسفراء القارة الأفريقية بالقاهرة للمشاركة في مؤتمر تأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، مشيداً بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مبعوثا من الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يؤكد الجهود المبذولة من الرئيس السيسي من أجل جمع الأفارقة معنا، وتعزيز ودعم النشاط الزراعي، خاصة وأنه نشاط أساسي في جميع البلدان الإفريقية، وأغلبية سكان أفريقيا يعملون في الزراعة باعتباره نشاط أساسي وأسلوب حياة.
 
وأكد سفير الكاميرون أهمية توطين الزراعة موضحاً أنها نقطة هامة في بناء الحضارة، حيث أدت الزراعة لبناء التجمعات وبناء الحضارات، ومصر هي مهد الحضارة عبر العصور، وشهدت تطوراً كبيراً ليس في مجال الاكتشافات فقط ولكن في مجال الزراعة أيضا، ولهذا في عقد المؤتمر بجمهورية مصر العربية عقد ليس مفاجأة لهم.
 
وأضاف أن البيانات والإحصاءات توضح أن 60% من الأراضي في القارة الأفريقية في حيازة أصحاب الحيازات الصغيرة، مشيراً إلى أنه يمكن انتاج ثلاثة أضعاف ما تنتجه تلك الدول من الحبوب بما يمثل 20% من الإنتاج العالمي.
 
وقال: "رغم الابجديات المعروفة بأن القارة الأفريقية تملك أكبر نسبة من الأراضي الخصبة في العالم، والموارد المائية والظروف الطبيعية، ولكن نسبة كبيرة من الموارد في المناطق النائية أو الغابات الاستوائية مما يتطلب استثمارات كبرى للتغلب على العوامل البيولوجية، والاستفادة من تلك المميزات".
 
مشدداً على أهمية إجراء إصلاحات كبرى لزيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية،  والوعي بأهمية الزراعة في الاقتصاد بالدول الأفريقية، موضحا أن شعورهم بأهمية النمو المطلوب في القطاع الزراعي جعلهم يقبلوا الدعوة، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 20 سفيرا، ويتطلعون لتأسيس الاتحاد الزراعيين الأفارقة".
 
وأشار إلى أنه رصد وتسجيل تطورات التي شهدتها مصر في الزراعة والري رفع الآمال باهمية وجود شراكة بين جميع الحكومات والمهنيين لتحسين للتنافسية بين اقتصادات الأفريقية، مشيدا بإنفاذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، مؤكدا أنها تعد من الإنجازات الكبرى للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الافريقي.
 
وقال: "ملتزمون بالعمل عن كثب معكم والعمل مع جميع الأطراف من أجل أن نتشارك الرؤى مع المهنيين من أجل استغلال الفرص في هذه المبادرة".

اتحاد الزراعيين العرب

اتحاد الزراعيين الافارقة

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

نقابة الزراعيين

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