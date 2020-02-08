سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2020 في البنك الأهلى

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.23 جنيه للشراء، و 17.42 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.31 جنيه للشراء، و 20.57 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

وقعت عدد من البنوك على تحالف مصرفى مكون من "البنك الأهلى المصري" كوكيل للتمويل و"بنك قطر الوطنى الأهلى على عقد تمويل مشترك متوسط الاجل بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات وذلك بغرض تنفيذ عملية المقاولات المسندة للشركة من جانب جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال تنفيذ مشروع كمبوند سكنى بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.