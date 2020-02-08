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زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 ص
زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وأدعي تبديدها أمواله، وسرقتها مبلغ مليون جنيه من حسابه بأحد البنوك، وتركه يعاني لسداد ما تقوم بسحبه من أموال، ليقضي 18 شهرا مدة زواجهما فى عذاب وخلافات مستمرة، وصلت إلى حد قيامها بتحرير بلاغ كاذب ضده، ادعت فيه ضربها وإحداث إصابات بجسدها بتقرير طبي مزور حتى تعاقبه على اللجوء لأهلها وشكوتها.

وأضاف الزوج س.ن.أ، البالغ من العمر 46 عاما، أثناء جلسات نظر الدعوى أمام محكمة الأسرة:" حياتي الزوجية كانت عبارة عن جحيم، ضرب وإهانه، بخلاف سرقة أموالي، لتنتهى قصة حبنا بعد شهور معدودة من حفل الزفاف، وأفشل فى التصدي للمشاكل الزوجية بيني وبينها، بعد أن اكتشفت حقيقتها وطمعها فى أموالي، ومحاولتها لجعلي خاضع لها وأهلها وهو ما رفضه ".

ويتابع:" زوجتي لديه حب إدمان لتبديد المال على أهلها وأصدقائها، مما سبب لي مشاكل كبيرة بعملي الخاص بعد سحبها مبالغ تعدت مليون جنيه خلال عام واحد ".

ويضيف الزوج أمام محكمة الأسرة:" كانت تلاحقني بسبب غيرتها المبالغ فيها وتحاسبني على أقل خطأ وتعنفني، وعندما تركت المنزل ثارت وأتت بشهود زور، ليثبوا سوء سمعتى وضربي لها".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، ألا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.


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