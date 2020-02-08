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روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الصين لمواجهة "كورونا"

السبت، 08 فبراير 2020 08:29 م
روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الصين لمواجهة "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو أ ش أ

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أرسلت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى الصين، على خلفية تفشى فيروس "كورونا" هناك.

وأشار مصدر بوزارة الطوارئ الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن طائرة من طراز "إيل-76" أقلعت من مطار "جوكوفسكي" فى ضواحى موسكو بعد ظهر اليوم موضحا أن الشحنة التى تحملها تضم أدوية ومعدات وقاية شخصية.

وكانت وزارة الطوارئ أفادت سابقا بأنها بدأت، بتوجيهات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى جمع شحنة إنسانية من أجل إرسالها إلى الصين، على أن يتم جمع شحنة بحجم 183 م، خلال يومى 6 و7 فبراير، فى ثلاث مقاطعات روسية، هى موسكو وتفير وفورونيج.

 

 


روسيا

أخبار روسيا

مساعدات إنسانية

الصين

فيروس كورونا

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