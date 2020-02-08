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رفع 15 طن أتربة وتراكمات من الطريق الموازي للمسار السياحي فى مدينة البياضة بالأقصر

السبت، 08 فبراير 2020 10:41 ص
رفع 15 طن أتربة وتراكمات من الطريق الموازي للمسار السياحي فى مدينة البياضة بالأقصر رفع تراكمات الاتربة من البياضة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة في كافة أرجاء المدينة، وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن بمواصلة الحملات اليومية للنظافة والتجميل بمداخل ومخارج المدن، للحفاظ على النظافة والتجميل اليومى بكافة أنحاء المحافظة أمام كافة الضيوف من مختلف دول العالم.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية قامت قرية الروافعة برفع 15 طن من مخلفات الأتربة والركام بالطريق الموازي للمسار السياحي من كمين البغدادي، وذلك عبر استخدام المعدات الثقيلة وعمال النظافة من القرية والمدينة، كما أنه يجرى العمل على قدم وساق لرفع ما تبقى من مخلفات بتلك المناطق لتجميل المدينة أمام الضيوف بالمسار السياحى.

 

وأوضح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة البياضة، أنه تم العمل أيضاً في إلقاء تربة للمساحات الخضراء أسفل كوبري البغدادى، وذلك تمهيداً لاستزراعها وإعادة زرعها مرة أخرى باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية للمدينة، مناشداً جميع المواطنين ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى عربات تلقى أى مخلفات صلبة فى الطرق، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للمحافظة على ما تم إنجازه من عمل.

 

وكان قد نجح رجال مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، من إنهاء أعمال توسيع الشوارع وتمهيدها، وذلك استمرارا لأعمال التطوير وفقاً للخطة الاستثمارية المقررة للمركز للعام المالى 2019 /2020، ويجرى حالياً العمل على تركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بعد توسعته وتطويره لخدمة رواد المدينة وتجميل المسار السياحي بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال توسعة المدخل الشمالي لمدينة البياضية، وفتح محاور مرورية جديدة بالمسار السياحى وشارع مصر، وذلك بالإضافة إلى القيام بأعمال تركيب بلاط الإنترلوك مما يضفى عليها لمسة جمالية، وذلك تمهيداً لإقامة بعض المشروعات التى من شأنها استغلال تلك المنطقة، موضحاً أنه جارى العمل على استكمال اللوحات الإرشادية المرورية بعد التنسيق مع إدارة مرور الأقصر.

مدينة البياضية تشهد رفع 15 طن أتربة وتراكمات بالطريق الموازى للمسار السياحى (3)
 
 
مدينة البياضية تشهد رفع 15 طن أتربة وتراكمات بالطريق الموازى للمسار السياحى (4)
 
 
مدينة البياضية تشهد رفع 15 طن أتربة وتراكمات بالطريق الموازى للمسار السياحى (1)
مدينة البياضية تشهد رفع 15 طن أتربة وتراكمات بالطريق الموازى للمسار السياحى (2)
مدينة البياضية تشهد رفع 15 طن أتربة وتراكمات بالطريق الموازى للمسار السياحى (2)

 

 


الاقصر

مدينة البياضية

رفع كفاءة المسار السياحي بالطود

اخبار مصر اليوم

تطوير مدخل مدينة الطود

تجميل المسار السياحي بالطود

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