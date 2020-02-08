رئيس جامعة طنطا :بدء الدراسة بالكليات وإجراءات احترازية لفيروس كورونا

الغربية فريق المحافظات

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عن استقبال الجامعة لطلابها مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 بجميع كلياتها، حيث تم إعلان الجداول الدراسية والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل المدرجات اعتباراً من اليوم الأول للدراسة.

وقال الدكتور مجدى سبع، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التى جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعتمدة فى الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعى فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط.

كان الدكتور مجدى سبع، أعلن فى وقت سابق إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية داخل الجامعة، حيث تم التواصل مع وزارة الصحة ومديرية الشوون الصحية بالغربية لأخذ كل الاحتياطات والتعليمات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

من جهته، أوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تم التأكيد على تخصيص وقت للأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة، ونوه نائب رئيس الجامعة إلى أن المدن الجامعية استعدت جيدا لاستقبال طلابها والتى يصل عددهم إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة.

وأضاف "مبارك"، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد قام بزياره مفاجئه لجامعة طنطا الخميس، تفقد خلالها المستشفى التعليمى العالمى ومستشفيات الجراحات والكلى والصدر الجديده الجارى الانتهاء منها.

رافقه خلال الزياره الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمه المجتمع.

كما تفقد وزير التعليم العالى العيادات الخارجيه، وخضع وزير التعليم العالى للكشف الطبى على عينيه داخل العيادات الخارجية بالجامعة، وقام الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب واستاذ الرمد بالكشف عليه.

واستمع وزير التعليم العالى للمواطنين وطلب من الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، سرعة إجراء عمليات جراحيه للمواطنين الذين استمع لشكواهم فورا داخل مستشفيات الجامعة.

كما قام وزير التعليم العالى بزيارة كلية الطب، وحضر مناقشه رسالة علميه داخل الكلية لمده لا تتجاوز 5دقائق.

وتوجه وزير التعليم العالى لمجمع الكليات بسبرباى والذى يضم كليات الزراعه والهندسه والحقوق والآداب والتربية الرياضية والزراعة، وتفقد كلية الهندسة والإنشاءات الجديده بها.

وكان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد افتتح امس تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمى العالمى لفترة مسائية، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص جامعة طنطا على صحة المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وخدمة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بطنطا، أنه تم تشغيل العيادات الخارجية اعتبارًا من اليوم فى تخصصات المسالك البولية والباطنة والجهاز الهضمى والرمد والقلب، بمشاركة نخبة من أطباء جامعة طنطا خلال المواعيد من الساعة 2 مساءً إلى 6 مساءً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى ، أن تشغيل العيادات الخارجية لأول مرة لفترة مسائية يأتى فى ضوء خطة المستشفى للتخفيف عن كاهل المرضى وتعظيم الاستفادة من امكانيات المستشفى وخبرة أساتذة كلية الطب فى شتى التخصصات الطبية، حيث شارك اليوم نخبة من الأساتذة فى تشغيل العيادات وهم الدكتور احمد غنيم أستاذ الرمد وعميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوى أستاذ جراحة المسالك البولية ، والدكتورة مى سلامة أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور شريف الجرف مدرس جراحة الجهاز الهضمى والمناظير ونائب مدير المستشفى التعليمى العالمي