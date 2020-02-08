رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوكلاء الكليات لمناقشة دعم الطلبة بالفصل الدراسى الثانى

وأكد الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أنه تهدف هذه الإجتماعات إلى الإرتقاء بالعملية التعليمية، وفي إطار هذا الاجتماع تم اعتماد جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020، كما أكد رئيس الجامعة على تذليل جميع العقبات التي تواجه العملية التعليمية والطلاب.

وكان قد صرح الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أنه في إطار التعاون بين جامعة الأقصر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بالمشاركة مع الجمعية الجيولوجية المصرية، تم العمل على ترشيح (5) من الطلاب المتميزين علميا بكلية السياحة والفنادق، وذلك للمشاركة في التدريب على أهم عناصر السياحة البيئية والسياحة الجيولوجية، ضمن مبادرة "إتحضر للأخضر".

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أن طلاب الجامعة شاركوا في الفعاليات التي أقيمت بمحافظة أسوان، حيث كان قد كما شهد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الإحتفال بـ"يوم البيئة الوطني"، حيث أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطنى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم البيئة الوطني في مصر اعتبارا من عام 2020، وقال العميد أيمن الشريف أنه جاء ذلك الإحتفال فى ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني فى مصر بقضايا البيئة، وتأكيداً لدور المجتمع المدني فى إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان (إتحضر للأخضر)، حيث حضر الاحتفالية المهندس حنا إبراهيم سليمان سكرتير عام مدينة الأقصر، والمهندس رمضان صديق أحمد مدير إدارة شئون البيئة، وحمودة صالح مدير فرع جهاز شئون البيئة، وحمادة فخراني مفتش شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس باسم وليم بولس مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة، وعبد الحكيم محمد أبو المجد مدير عام الحدائق والبساتين بالمحافظة، ورأفت كامل نائب مدير عام الحدائق والبساتين، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وصابرين عبد المقصود جمعية رواد المستقبل للتنمية والبيئة، وهنادي هاشم والأستاذ أحمد السعدي إدارة الإعلام.