رئيس الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت فى "تكميلية النواب" للمصريين بالخارج

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الهيئة لم تتلقى أى شكاوى بشأن عملية تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا .

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن عملية الاقتراع بالخارج على مستوى الدائرتين تسير على ما يرام فى اليوم الثانى للتصويت ، كما لم تشهد الهيئة أو تتلقى أى شكاوى أيضا فى اليوم الأول ، أمس الجمعة، مؤكدا انتظام عملية التصويت.

ونوه لاشين ابراهيم ، إلى أن اللجان الانتخابية ستغلق أبوابها فى التاسعة مساء اليوم بحسب التوقيت المحلى لكل دولة ، موضحا أنه عقب غلق باب التصويت يتم فرز الأصوات ، ثم يتم إرسال الأوراق بالكامل لوزارة الخارجية ، لتقوم بدورها بتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، لضمها على نتائج الداخل وإعلانها مجمعة.

وبدأت فى التاسعة صباح اليوم بحسب توقيت كل دولة ، البعثات الدبلوماسية والسفارات فى الخارج لليوم الثانى فى استقبال المصريين المقيمين بالخارج للتصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، حيث تسامر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساء – بحسب التوقيت المحلى لكل دولة - لتبدأ بعد ذلك اعمال الفرز.

وتجرى الانتخابات على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على الالتزام بقواعد تصويت المصريين في الخارج، حيث يشترط في الناخب أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين سواء بدائرة الجيزة أو دائرة ملوى وأن يكون حاملا إثبات شخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز له الإدلاء بالصوت مرتين، على أن يقوم بالتصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

وتجرى الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.