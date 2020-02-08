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ديلى ميل: تناول الطعام بالأيدى يجعل مذاقه أفضل لكنه يجعلك تتناول المزيد

السبت، 08 فبراير 2020 09:00 م
ديلى ميل: تناول الطعام بالأيدى يجعل مذاقه أفضل لكنه يجعلك تتناول المزيد الوجبات السريعة - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة "ستيفنز" في نيويورك أن تناول الطعام بالأيدي يجعل مذاقه أفضل، لكنه يؤدى إلى تناول كميات أكبر. ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال الباحثون إن القدرة على لمس الطعام جسديًا تعزز المفاهيم الحسية للدماغ، وهذا يعني أنه حتى قبل وصول الطعام إلى الفم ، فإن لمسه يجعل الدماغ يعتقد أنه ألذ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة مثل الملاعق والسكاكين.

وطلب الباحثون في جامعة "ستيفنز" من 45 متطوعا النظر فى مكعب من جبن "مونستر" قبل الاحتفاظ بها، ثم تناولها، وقال المشاركون الذين عادةً ما يتمتعون بمستوى عال من ضبط النفس فيما يأكلون، إن الجبن كانت ألذ إذا احتفظوا بها وتناولوها بأيديهم.

وفي تجربة أخرى، حصل 77 شخصًا على صندوق به 15 مكعبًا من الجبن.. وتم تركهم لتناول الجبن كما يريدون. وقد وجد الباحثون أن أولئك الذين يتمتعون بأعلي درجات ضبط النفس والذين سمح لهم بتناول الجبن بأيديهم استهلكوا كميات أكبر من الجبن، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الجبن باستخدام الشوكة.

وكشفت دراسة علمية سابقة أشرف عليها باحثون هنود أن العمل فى إطار زمنى محدد أو تحت ضغط يجعلك أكثر عرضة لتناول الحلويات والكعك والبطاطس المقلية والوجبات السريعة والبيتزا، مما يعرضك لخطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن ويترتب على ذلك أمراض القلب والسكر من النوع الثانى.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا تحت ضغط أو يعملون فى إطار زمنى محدد أكثر عرضة لشغف الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية عند التعرض للضغط.

 


الوجبات السريعة

تناول الوجبات السريعة

تناول الطعام بالايدى

فوائد تناول الطعام بالايدى

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