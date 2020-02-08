سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خناقة برلمانية فى تركيا بسبب تخصيص "مصنع دبابات" لإمارة قطر

السبت، 08 فبراير 2020 01:55 م
خناقة برلمانية فى تركيا بسبب تخصيص "مصنع دبابات" لإمارة قطر أردوغان
كتبت : رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت البرلمان التركية مناقشات حادة قادها نواب حزب الشعب الجمهورى بزعامة النائب أوزجور أوزال، بسبب صفقة تخصيص مشبوهة لمصنع دبابات تركية لصالح إمارة قطر، فى ظل شكوك متزايدة لدى الأحزاب التركية والمجتمع المدنى من خطورة تلك العلاقة على مصالح الشعب التركى الذى يدفع وحده ثمن تحالفات نظام حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما نشرته صحيفة يانى جازيت التركية السبت، قال رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب التركى أوزجور أوزال، "الحكومة التركية قد أعطت مصنع الدبابات لقطر لمدة 25 عامًا، بحجة أنهم لم يجدوا 50 مليون ليرة لصيانته.. لكن أقول لكم عندما نتولى نحن الحكم سوف نحضر الطائرة التى أرسلتها قطر للقصر ـ فى إشارة إلى طائرة قدمتها الإمارة هدية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ـ ونضع فيها كل الضباط، والفنيين، والعمال القطريين ونرسلهم إلى بلدهم.

وواصل النائب التركى فضح ممارسات نظام أردوغان وتحالفاته المشبوهة مع قطر، قائلًا: "تركيا لا تأخذ طائرات مجانًا من أحد، الطائرة ملك لكم ـ فى إشارة للنظام ـ ومصنع الدبابات هو ملك للشعب التركى".

وتابع النائب: "لدينا ازدواجية معايير مفضوحة هنا .. نحن قدمنا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون ليرة، أى أننا لدينا القدرة المالية على دعم الآخرين، إلا أننا أعطينا مصنع الدبابات لقطر بحجة أننا لم نجد 50 مليون ليرة لتطويره .. هل يعقل أن تركيا التى لم تجد 50 مليون ليرة تعطى 200 مليون ليرة للأوكرانيين".

ومنذ المقاطعة العربية لإمارة قطر ردًا على دعمها وتمويلها للإرهاب، شهدت العلاقات القطرية ـ التركية تقاربًا واضحًا بعدما وقع الجانبين اتفاقيات أمنية تم بمقتضاها تعزيز التواجد العسكرى التركى فى إمارة قطر لحماية نظام تميم بن حمد، مقابل زيادة الاستثمارات القطرية داخل تركيا والتى يراها العديد من الأحزاب التركية بمثابة جرس إنذار يهدد الاقتصاد التركى الذى بدأ بالفعل يعانى من ممارسات نظام أردوغان فى السنوات القليلة الماضية، وهو ما ظهر واضحًا فى ارتفاع مؤشرات التضخم وتدنى قيمة الليرة التركية أمام الدولار وغير ذلك من المؤشرات.


تركيا

قطر

مصنع دبابات

اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوعزيزى جديد فى تركيا بسبب البطالة.. والمعارضة تواجه أردوغان بتصريحاته

السبت، 08 فبراير 2020 01:29 م

المؤشر العالمى للفتوى: الخطاب الإفتائى بتركيا وخارجه موظف لتأييد أردوغان

السبت، 08 فبراير 2020 12:51 م

حقوقية تركية تفضح نظام أردوغان: التعذيب فى بلادنا ممنهج ولا رادع للجناة

السبت، 08 فبراير 2020 12:50 م

محكمة أمريكية ترفض طلبا تركيا بإسقاط دعوى للمطالبة بتعويضات ضد أردوغان

السبت، 08 فبراير 2020 12:40 م

بلومبرج: أردوغان لم يعد "حليف مفضل" للروس بسبب مغامراته فى الشرق الأوسط

السبت، 08 فبراير 2020 12:32 م

لماذا يتبع أردوغان سياسة إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا؟.. باحث سياسى يجيب

السبت، 08 فبراير 2020 08:00 ص

البطالة فى عهد أردوغان.. مواطن تركى يحرق نفسه لعدم حصوله على فرصة عمل

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة