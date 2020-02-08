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خامنئي: طهران ليست تهديدا لأى دولة

السبت، 08 فبراير 2020 12:53 م
خامنئي: طهران ليست تهديدا لأى دولة مرشد إيران
(رويترز)

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 نقل التلفزيون الرسمى الإيرانى اليوم السبت عن الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى قوله إن إيران لا تمثل تهديدا لأى دولة، مضيفا أنها عازمة على ضمان أمنها.

وتابع خامنئى قائلا لمجموعة من قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية "لا تمثل إيران تهديدا لأى دولة أخرى... هدفنا الوحيد هو التأكد من أن أمننا مصون".

وأضاف إن بلاده ستملك من القوة ما يمكنها من مواجهة مكائد الأعداء.

ونقل التلفزيون عن خامنئى قوله خلال اجتماع مع قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية "سنملك من القوة ما يمكننها من وضع نهاية لمكائد أعدائنا... مكائدهم ضد الأمة الإيرانية مآلها الفشل".

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أمام جمع لقادة وضباط القوة الجوية اليوم السبت إن إيران لديها قوة جوية قوية رغم القيود التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال خامنئي وفقا لما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "هدفهم منذ الثورة هو منعنا من امتلاك قوة جوية قوية... لكن انظروا إلينا الآن، بلغ بنا الأمر حد بناء طائرات. لقد حوّلنا ضغوطهم إلى فرص".

وقد اندلعت حرائق هائلة في الغابات الواقعة شمال إيران، في وقت تسعى الحكومة إلى محاولة السيطرة عليها.

 وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، فجر اليوم، السبت، بأن معظم حرائق الغابات اندلعت في محافظة غيلان، التي تقع شمال البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية بمحاولة السيطرة على تلك الحرائق، التي امتدت إلى مناطق اخرى.

 وقال رئيس قسم الموارد الطبيعية في محافظة غيلان، جابر حسيني، إن الحرائق اندلعت في غابات مدينة تالش، وهي منطقة حرجة وتحاول الوكالات الحكومية احتواء تلك الحرائق.

 وأضاف حسيني إن الحدائق امتدت إلى غابات أخرى منها مناطق (جوكندان وبي سرا ونارنجدول وخرجيكل وبيرهرات تالش)، موضحا أن "السيطرة على تلك الحرائق صعب للغاية في ظل سرعة الرياح".

وأوضحت الوكالة أنه تم احتواء حرائق الغابات، باستثناء كتل رودبار، وأنه في الوقت الحالي تقوم السلطات الإيرانية بمحاولة السيطرة على بقية الحرائق.

 

 


ايران

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