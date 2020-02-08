حجز تاجر بتهمة حيازة خمور مغشوشة فى المرج لحين ورود تحريات المباحث

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بحجز صاحب مصنع لإنتاج الخمور المغشوشة ،24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات لمباحث الجنائية حول الواقعة ، كما امرت بتشميع المصنع واعدام ما فيه .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادها تمكن ضباط مباحث إدارة التموين من ضبط “ش د”، 38 سنة، صاحب مصنع خمور بدائرة قسم شرطة المرج ، م ج، 31 سنة، مسئول عن المصنع لإدارتهما مصنع لإنتاج الخمور محلية الصنع بدون ترخيص مستخدمينً مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع علي 5400 زجاجة خمور مختلفة الأنواع، 500 لتر كحول ابيض، 25 عبوة كامينا، 90 كيلو سكر محروق للتلوين، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق .

وكان صدر القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.

وضاف القانون رقم 15 لسنة 2019، تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات هذه الجرائم .