حبس مسجل خطر ونجله كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى البساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين بحبس مسجل خطر ونجله 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وانتحال صفة شرطة بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها أن كلا من "ح.س.ا" 60 سنة (مسجل خطر) و"ن" 16 سنة عاطل "نجل الأول"، كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وكذا ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، من ضبطهما وبحوزة المتهم الأول كارنيه صادر من وزارة الداخلية وبالكشف الفنى على اللوحات المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ملك المدعوة "ن.ل" 48 سنة.

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها وأقرا بأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى وقيامهما بسرقة اللوحات المعدنية المضبوطة بقصد تثبيتها على السيارة لعدم الاستدلال عليهما، وأضاف الأول بسرقة الكارنية المضبوط بحوزته من داخل السيارة أثناء توقفها والمحرر بشأنه المحضر رقم 1518 لسنة 2018م 6 أكتوبر أول / جيزة وقيامه بتثبيت صورته الشخصية عليه بقصد انتحال صفة رجل شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وكذا ارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل سيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بشارع المدبح ـ العمرانية / جيزة، كما تم بإرشادهما ضبط كل أجهزة اللاب توب المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية" "ب. ي. م" 19 سنة ، كما تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 14.800 جنيه من متحصلات وقائع السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها علي متطلباتهما الشخصية، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.