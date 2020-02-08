حبس عاطلين لاتهامها بالاتجار فى المخدرات وحيازة 15كيلو استروكس بشبرا الخيمة

جري إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق مع الأدارة العامه لمكافحة المخدرات تم ضبطهما وبحوزتهما 14 كيلو جرام لمخدر الإستروكس،و1 كيلو جرام لمخدر الفودو، و 25جرام لمخدر الهيروين، و90 قرص مخدر، 3 لتر لمادة الأسيتون – نصف لتر لمادة الكيتامين، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول، و2 قطعة سلاح أبيض، وميزان حساس، خلاط كهربائى، أوانى وأطقم قفازات وأكياس للتعبئة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحيلا للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

وكانت ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية لترويج المواد المخدرة المتنوعة بالخانكة وشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،بقيام ضباط المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة بنطاق مدينتى الخانكة وشبرا الخيمة.