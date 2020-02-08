حبس عاطلين لاتهامها بالاتجار فى المخدرات وحيازة 15كيلو استروكس بشبرا الخيمة

قرر عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بعد ضبطهما وبحوزتهم 15 كيلو جرام استروكس وفودو بزعم ترويجها علي عملائهم، كان تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود معلومات بتردد عاطلين على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة.
جري إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق مع الأدارة العامه لمكافحة المخدرات تم ضبطهما وبحوزتهما 14 كيلو جرام لمخدر الإستروكس،و1 كيلو جرام لمخدر الفودو، و 25جرام لمخدر الهيروين، و90 قرص مخدر، 3 لتر لمادة الأسيتون – نصف لتر لمادة الكيتامين، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول، و2 قطعة سلاح أبيض، وميزان حساس، خلاط كهربائى، أوانى وأطقم قفازات وأكياس للتعبئة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحيلا للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.
وكانت ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية لترويج المواد المخدرة المتنوعة بالخانكة وشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،بقيام ضباط المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة بنطاق مدينتى الخانكة وشبرا الخيمة.
وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية وهما :"ب ح م"21 سنه، عاطل، و"ي.ا" 21 سنه، عاطل، و"ا.م" 32 سنه،عاطل وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 250 جرام وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى 125 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 161 لسنة 2020م جنح قسم الخانكة .
كما أسفرت عن ضبط " ا ع ع" 20 سنه عاطل، و"ا.ج" 21 سنه،عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 90 جرام ومبلغ مالى 210 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وعدد 2 سلاح ابيض مطواه، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 3379 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .
كما تم ضبط "ا.ح. ص" 23 سنة،عاطل، و"ت.م "35 سنه، عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 610 جنيه و 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما تحرر عن ذلك المحضر رقم 3398 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
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