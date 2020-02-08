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حبس طالب تجارة الإسكندرية فى الاعتداء على أستاذ بالجامعة 4 أيام

السبت، 08 فبراير 2020 12:58 م
حبس طالب تجارة الإسكندرية فى الاعتداء على أستاذ بالجامعة 4 أيام حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمرت نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار خالد الأحول، رئيس النيابة، بحبس الطالب محمود.م.أ  4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة الاعتداء بالضرب على أستاذ بالجامعة، لفصله عن الكلية، بعد قيامه بحالة شغب أثناء الامتحانات، حيث استمعت نيابة باب شرقى لأقوال المتهم بعد ضبطه وعرضه على النيابة، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وأقوال أستاذ الجامعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث، والاستماع إلى أقوال حرس الجامعة، وتفريغ كاميرات المنشأة التعليمية .

يذكر أن مباحث الإسكندرية، كثفت تحرياتها حول واقعة الاعتداء على الدكتور محمود رجب أستاذ المالية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، أثناء تواجده فى مكتبه من قبل الطالب محمود.م.أ انتقاما منه لفصله من الكلية.

وأكدت التحريات الأولية، برئاسة المقدم حسام الدين عبد المنعم، رئيس مباحث قسم باب شرقى، أن الطالب أخفى الطبنجة وقارورة بنزين فى حقيبة صغيرة، وهى طبنجة محدثة للصوت، واستخدامها فى ضرب الأستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البالغة فى الرأس، كما حاول الطالب سكب بنزين على أستاذ الجامعة، ولكن تم السيطرة على الموقف بعد استغاثات استاذ الجامعة.

كما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعى لتتبع دخول الطالب حتى وصوله الى مكتب أستاذ الجامعة والاعتداء عليه.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بالضرب على الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة، مستخدما زجازجة بنزين وطنبجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لاثارته الشغب داخل لجنة الامتحان، مما تسبب ذلك فى حدوث إصابة بالغة للأستاذ الجامعى.

على الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه إلى ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش، والتى تسببت فى فصل الطالب "محمود.م.ا، بأنه أثناء مروره على اللجان، وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة، فطلب منه الخروج من اللجنة، ولم يستجب، حيث قام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد، وقام بدفعه إلى الخلف.

عندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوة إضافية من الأمن السيطرة على الموقف، وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب فصل الطالب فصلين دراسيين.

 

 

 

 

 


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ضرب استاذ جامعى

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