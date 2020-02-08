حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى حدائق القبة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حدائق القبة، حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادها ورود معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات، مفادها أن كلاً من "خ. ص" ، 40 سنة، سائق والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 6671 لسنة 2014م 6 أكتوبر ثان / جيزة " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه في 7 حكم حبس جزئي "سرقة " بإجمالي حبس 5 سنوات و6 شهور، و "م. ك" ، 43 سنة، سائق والسابق اتهامه في القضية رقم 3465 لسنة 2016م الشيخ زايد / جيزة " أموال عامة " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5379 لسنة 2017م الشيخ زايد / جيزة " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنتين، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع. .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، حال استقلالهما السيارة رقم د ل ج 987 ماركة كيا برايد كحلي اللون موديل 1996م والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 894 لسنة 2020م جنح مصر الجديدة بتاريخ 29/1/2020م بلاغ"و. ا" ، 59 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة .

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بإسلوب "المفتاح المصطنع" وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب 2 حادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتم تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق