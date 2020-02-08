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جوتيريش: ملتزمون بالعمل مع كل الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سلمى

السبت، 08 فبراير 2020 12:52 م
جوتيريش: ملتزمون بالعمل مع كل الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سلمى جوتيريش- الأمين العام للأمم المتحدة
هند المغربي

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزامه بالعمل مع كل الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سلمي ، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها .

وكان جوتيريش قال إن العام الماضي شهد توترا كبيرا، مع التصعيد الذي يستمر من ليبيا إلى اليمن إلى سوريا وتدفق الأسلحة على هذه البلدان، مشيرا إلى إن الارهابيين يزدادون قوة على حساب دماء الضحايا .
 
وتابع جوتيريش عن أولويات المنظمة في العام الجديد- " أن قرارات مجلس الأمن لا تحترم حتي قبل أن يجف حبرها"، مشيرا إلى أنه سيعمل على كسر هذه الحالة والدفع باتجاه الدبلوماسية والسلام .
 
وحول الوضع في إدلب السورية.. قال " إنه تم التأكيد سابقا على أن الحل في سوريا ليس عسكريا بل سياسيا، وأن العملية السياسية يجب ان تتحرك للامام عبر محادثات جنيف". 
وأشارجوتيريش  إلى أن التصعيد الأخير في إدلب، أفضى إلى مواجهة مسلحة بين الجيشين السوري والتركي، داعيا لوقف الأعمال العدائية، مناشدا لتمكين الاغاثة الانسانية من أن توزع، مشيرا إلى أن 500 ألف شخص نزحوا بسبب الأعمال العدائية.
 
وحول موقف الأمم المتحدة من الخطة الأمريكية للسلام التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، قال جوتيريش" نحن حراس لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحن ملتزمون بحل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وعلى حدود 1967". 
 
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أعرب عن إحباطه لتطورات الأوضاع في ليبيا، قائلا " كل الالتزامات تجاه ليبيا لم تحترم"، مشيرا إلى أن هناك دولا شاركت في مؤتمر برلين والتزمت بعدم التدخل في ليبيا وعدم إرسال أسلحة أو المشاركة بأي طريقة بالقتال، ولكن ما يحدث هو عدم احترام لحظر إدخال السلاح لليبيا وأن هناك سفنا تنقل معدات عسكرية إلى ليبيا.
 
وأعرب عن تطلعه للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي المزمعة لمناقشة جهود القارة لإسكات المدافع والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية .
 
 

ليبيا

الأمين العام

الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

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