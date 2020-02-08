الرئيسية أخبار عاجلة جندى تايلاندى يطلق النار عشوائيا شرق البلاد وسقوط عدة قتلى السبت، 08 فبراير 2020 02:19 م اطلاق نار-صورة أرشيفية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال متحدث باسم شرطة تايلاند، أن جندي أطلق النار عشوائيا بشمال شرق البلاد ما أسفر عن سقوط عدة قتلى. تايلاند شرطة تايلاند اطلاق نار قتلى الشرطة التايلاندية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تايلاند تعلن عن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات 32 شخص السبت، 08 فبراير 2020 01:15 م خبير ببنك فرنسى: كورونا تُفقد عملة تايلاند عرشها الآسيوى لتُصبح الأسوأ 2020 الخميس، 06 فبراير 2020 06:34 م صور.. الحرس الملكى فى تايلاند بـ"الكمامات" داخل القصر فى بانكوك الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:17 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان" شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟ تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم المزيد من Trending Plus
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