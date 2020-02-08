جمارك مطار أسوان تحبط محاولة تهريب ملابس وأدوية بشرية

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار القاهرة "دولى- داخلى" على رحلة الطائرة رقم 090 كونكشن اسطنبول القاهرة أسوان بإدارة تفتيش الركاب، اشتبه أحمد عبده مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص بالأشعة، ومحمد رزق رئيس قسم الأمن الجمركى فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب"م . ع" مصرى الجنسية ويحمل معه 2 حقيبه كبيرة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على رومانى مراد مدير إدارة تفتيش الركاب بمطار أسوان، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب من هاشم حمدان مأمور الجمرك، وناصر أبو الوفا رئيس الوردية، فتبين وجود 142 بنطلون وقميص رجالى وبيجامة حريمى و75 علبة أدوية بشرية "أقراص وحقن" داخل حقائبه، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 200 ألف جنيه، قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 1 لسنة 2020.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية، و الدكتور سعد زقزوق مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى .