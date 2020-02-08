جامعة سوهاج تعقد الإجتماع التحضيرى للوفود المشاركة فى "أسبوع الجامعات"

سوهاج - محمود مقبول

عقدت اللجنة المنظمة لأسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج، اجتماعاََ تحضيرياََ مع مشرفي الوفود المشاركة قبيل انطلاق الفعاليات التي تستمر حتي14 فبراير الجارى "للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس"، بمشاركة 12 جامعة حكومية ومعهد عالي، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي، والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام للأسبوع، الدكتور محمد عبد المحسن رئيس لجنة الإفتتاح، الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس لجنة المسابقات، إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، رشاد الشمسي مشرف لجنة المسابقات الإجتماعية ولفيف من أعضاء اللجنة التنسيقية للفعاليات.

وخلال الإجتماع تم مراجعة الإستعدادات الأخيرة قبيل إنطلاق فعاليات الافتتاح، لتأكيد تحقيق الإضباط والنجاح أثناء العروض الإحتفالية، بالإضافة إلى تحديد قائمة المشاركين بالحفل، والذى من المنتظر أن يحضره نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمشهورة في المجالات الرياضية والإعلامية .

كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة البرنامج التنفيذي والزمني لكل الأنشطة التي يشملها الأسبوع، مع تحديد شروط الإشتراك في المسابقات وتاريخ وموعد ومكان إقامتها، وكذلك وضع جداول المباريات وتقسيم الفرق المنافسة طبقاً البرنامج الزمني للأسبوع.

ومن جانبه أكد عزيز أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن البروفات استغرقت 75 يوما شارك فيها 750 طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية وفريق منتخب الجامعة "للكاراتيه"، وأن جدول أسبوع الشباب الأول يتضمن لعبة التنس الأرضى لاعضاء هيئة التدريس، وتم توزيع الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد .

تأتى المنافسات فى الأسبوع الأول فى لعبة التنس، لعضوات هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية، أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادي الجديد، ولعبة كرة القدم الخماسية فتضم أنه تم توزيع الفرق إلى 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، الوادى الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح السادات، وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية.

بالإضافة إلى المنافسات لعبة تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى قناة السويس، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادى الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية تضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح، ولعبة تنس الطاولة طلاب تضم المجموعة الأولى كلا من السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية تضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح .

والمنافسات فى لعبة تنس الطاولة طالبات تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، المنيا، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد، وفى لعبة تنس الطاولة لعضوات هيئة تدريس تضم المجموعة الأولى قنا السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، اسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، اسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح و لعبة كرة الطائرة الشاطئية تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الوادي الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح، السادات، وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية، ولعبة ثلاثيات السلة تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، مطروح، الوادى الجديد، السادات، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، أسوان، طنطا، المنوفية، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية .