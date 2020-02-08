جامعة بني سويف تشارك في أسبوع شباب الجامعات بسوهاج

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مشاركة وفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين و طلاب الجامعة في أسبوع شباب الجامعات بسوهاج، والذي ينعقد في الفترة ما بين 8-14 فبراير الجاري تحت شعار " في حب مصر اتجمعنا".

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له اليوم السبت أن الأسبوع يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات وتعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من مختلف الجامعات المصرية.

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن حصاد وفد جامعة بنى سويف المشارك بأسبوع فتيات الجامعات الخامس والذى اقيمت فعالياته بجامعة الفيوم بمشاركة ٢٥ جامعة مصرية، بعدد من الجوائز والميداليات والمراكز فى الأنشطة العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية والجوالة.

وأشار رئيس الجامعة حصول فريق جوالة الجامعة على المستوى الاول على مستوى الجامعات، وحصول كورال جامعة بنى سويف على المركز الثالث على مستوى الجامعات، كما حصلت الطالبة ألاء شعبان على الميدالية الفضية والطالبة ندى صالح على الميدالية البرونزية فى مجال الغناء الفردى، وحصلت الطالبة إسراء سلطان على جائزة التميز الرسم ، والطالبة أية فتحى على جائزة التميز فى الطباعة، والطالبة إسراء نجدى على جائزة التميز فى مجال النحت فى مسابقة الفنون التشكيلية .

أما فى الأنشطة العلمية فقد حصلت الطالبات منة خالد ، وياسمين جمال بكلية الطب البشرى على المركز الأول فى دورى المعلومات الإلكتروني ، وحصول الطالبة منار ربيع بكلية الزراعة على المركز الثالث فى الاختراع .

وأضاف رئيس الجامعة أنه فى مجال الأنشطة الثقافية فقد حصدت الطالبة داليا محمد حامد بكلية الطب البشرى على المركز الثانى فى الأحاديث الشريفة، والطالبة فاطمة محمود عبد اللطيف بكلية الإعلام على المركز الثانى فى مسابقة المراسل التليفزيونى، وحصول الطالبتان حب مصطفى، وسلمى مصطفى على المركز الثالث فى مجلة الحائط.

وتقدم الدكتور منصور حسن بالشكر للدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم، على الجهد المبذول والمتميز في إعداد واستضافة طالبات الجامعات المصرية بأسبوع فتيات الجامعات الخامس، متمنيا له وكل القائمين على العمل بهذا الأسبوع، التوفيق والسداد، كما يتقدم بخالص التهاني القلبية لأسرة جامعة بني سويف والطالبات الفائزات، مشجعا لهم على المزيد من النجاحات والازدهار.