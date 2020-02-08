جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية إلى مدينة فوه

الإسكندرية أسماء على بدر- الأقصر أحمد مرعى

كشف الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الاطفال والاختلافات الخلقية بكلية الطب جامعة الاسكندرية، تفاصيل القافلة التي اطلقتها الكلية، إلي مركز وقري مدينة فوة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي وجامعة الاسكندرية وجمعية اصدقاء مرضي جراحات الاطفال والاختلافات الخلقية.

وأضاف البيان الصادر اليوم السبت، أن القافلة برئاسة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الاطفال والاختلافات الخلقية كلية الطب جامعة الاسكندرية وفريق من استشاري واخصائي وتخدير الاطفال، وهم الدكتور محمد عبدالملاك، والدكتور أحمد قريطم، والدكتور أحمد ابوالعلا، وفريق التخدير المكون من الدكتور تامر غنيم، والدكتور احمد رجب، والدكتور احمد ياسر.

وأشار إلى أن القافلة انطلقت لمستشفي التأمين الصحي بفوة، وقد تم فحص كل الاطفال المترددين علي المستشفي وعددهم يزيد عن 50 طفلا وإجراء 32 عملية جراحية ذات مهارة خاصة ومتقدمة لاطفال الاختلافات الخلقية وأمتد العمل في إجراء العمليات من الساعة 8 صباحاً وحتي 6 مساء.

وتتقدم القافلة بالشكر لوزيرة الصحة والقائمين علي التأمين الصحي بالوزارة ومحافظة كفر الشيخ وكذلك القائمين علي ادارة المستشفي من مديرين واطباء وتمريض وذلك للمستوي العالي في الاعداد والتسهيل لعمل القافلة وتواجد كل طاقم المستشفي من أطباء وتمريض في يوم الجمعة، مما ساعد في إجراء والانتهاء من كل العمليات للأطفال الذين تواجدوا في هذا اليوم مما أدي الي انتهاء معاناة اكثر من 30 طفل وكذلك انهاء لمعاناة أسرهم وأدت القافلة بنجاح رؤيتها في العلاج والتدريب والتعليم المنوط بهم ذلك.

من ناحية أخرى، صرح الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أنه في إطار التعاون بين جامعة الأقصر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بالمشاركة مع الجمعية الجيولوجية المصرية، تم العمل على ترشيح (5) من الطلاب المتميزين علميا بكلية السياحة والفنادق، وذلك للمشاركة في التدريب على أهم عناصر السياحة البيئية والسياحة الجيولوجية، ضمن مبادرة "إتحضر للأخضر".

وأضاف رئيس جامعة الأقصر – في بيان صحفي – أن طلاب الجامعة شاركوا في الفعاليات التي أقيمت بمحافظة أسوان، حيث كان قد كما شهد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الإحتفال بـ"يوم البيئة الوطني"، حيث أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطنى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم البيئة الوطني في مصر اعتبارا من عام 2020، وقال العميد أيمن الشريف أنه جاء ذلك الإحتفال فى ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني فى مصر بقضايا البيئة، وتأكيداً لدور المجتمع المدني فى إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان (إتحضر للأخضر)، حيث حضر الاحتفالية المهندس حنا إبراهيم سليمان سكرتير عام مدينة الأقصر، والمهندس رمضان صديق أحمد مدير إدارة شئون البيئة، وحمودة صالح مدير فرع جهاز شئون البيئة، وحمادة فخراني مفتش شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس باسم وليم بولس مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة، وعبد الحكيم محمد أبو المجد مدير عام الحدائق والبساتين بالمحافظة، ورأفت كامل نائب مدير عام الحدائق والبساتين، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وصابرين عبد المقصود جمعية رواد المستقبل للتنمية والبيئة، وهنادي هاشم والأستاذ أحمد السعدي إدارة الإعلام.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن الإحتفال بهذا اليوم من كل عام يهدف إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة، خاصة وأن شهر يناير هو شهر التشجير في المبادرة والذى يهدف لتشجيع المشاركة المجتمعية في نشر المسطحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين المواطنين وأهميتها في مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.





صرح الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أنه في إطار التعاون بين جامعة الأقصر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بالمشاركة مع الجمعية الجيولوجية المصرية، تم العمل على ترشيح (5) من الطلاب المتميزين علميا بكلية السياحة والفنادق، وذلك للمشاركة في التدريب على أهم عناصر السياحة البيئية والسياحة الجيولوجية، ضمن مبادرة "إتحضر للأخضر".

وأضاف رئيس جامعة الأقصر – في بيان صحفي – أن طلاب الجامعة شاركوا في الفعاليات التي أقيمت بمحافظة أسوان، حيث كان قد كما شهد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الإحتفال بـ"يوم البيئة الوطني"، حيث أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطنى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم البيئة الوطني في مصر اعتبارا من عام 2020، وقال العميد أيمن الشريف أنه جاء ذلك الإحتفال فى ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني فى مصر بقضايا البيئة، وتأكيداً لدور المجتمع المدني فى إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان (إتحضر للأخضر)، حيث حضر الاحتفالية المهندس حنا إبراهيم سليمان سكرتير عام مدينة الأقصر، والمهندس رمضان صديق أحمد مدير إدارة شئون البيئة، وحمودة صالح مدير فرع جهاز شئون البيئة، وحمادة فخراني مفتش شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس باسم وليم بولس مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة، وعبد الحكيم محمد أبو المجد مدير عام الحدائق والبساتين بالمحافظة، ورأفت كامل نائب مدير عام الحدائق والبساتين، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وصابرين عبد المقصود جمعية رواد المستقبل للتنمية والبيئة، وهنادي هاشم والأستاذ أحمد السعدي إدارة الإعلام.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن الإحتفال بهذا اليوم من كل عام يهدف إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة، خاصة وأن شهر يناير هو شهر التشجير في المبادرة والذى يهدف لتشجيع المشاركة المجتمعية في نشر المسطحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين المواطنين وأهميتها في مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.